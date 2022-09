GF Vip, Alfonso Signorini segna un altro colpo: nel cast potrebbe entrare…

Anticipazioni Grande Fratello Vip: nel cast Sergio Assisi? L’ultima indiscrezione

Alberto Dandolo ha una sua rubrica di gossip sul magazine Oggi. E sull’ultimo numero del periodico si è concentrato sul reality show vip condotto da Alfonso Signorini, cogliendo la palla al balzo per riportare una nuova indiscrezione sul cast, che verrà svelato nella sua interezza nelle prossime due puntate previste lunedì e giovedì prossimo. Cosa ha detto? E’ venuto a conoscenza che nella casa più spiata dagli italiani dovrebbe fare il suo ingresso anche il popolare attore Assisi: “Vi sveliamo che parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip di Signorini…”

Chi è il popolare attore? Ha recitato in fiction di grande successo

Potrebbe esserci qualcuno che si sta chiedendo chi è Sergio Assisi, che in base alle indiscrezioni raccolte dal giornalista di Oggi dovrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, nel cui cast ci sarà sicuramente Giovanni Ciacci. Lui è nato a Napoli nel 1972 ed è un attore e regista. In passato, come lo stesso Dandolo ha ricordato sull’ultimo numero del magazine uscito oggi in tutte le edicole, ha recitato in fiction di grande successo, come Elisa di Rivombrosa e Capri: “E’ noto al grande pubblico per aver preso parte a fiction di successo…” Adesso pare essere pronto ad affrontare questa nuova sfida televisiva. Si ricorda che qualora questi rumor venissero tutti confermati per lui si tratterebbe della prima partecipazione ad un reality show.

Alfonso Signorini pronto: chi sarà nel cast del suo reality show vip? Tutti gli ultimi rumor

Al momento gli unici concorrenti sicuri di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip sono Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich. Gli altri concorrenti verrano svelati man mano in diretta durante le prime due puntate previste la prossima settimana. In base alle indiscrezioni sembrano abbiano chance concrete di entrare nella Casa di Cinecittà Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Amaurys Perez, Luca Salatino, Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese. In lizza pare ci siano anche Gegia, Cristina Quaranta, Antonella Fiordelisi, Sofia Giaele De Dona e tantissimi altri. Per capire se tutti questi rumor verranno confermati non resta che attendere la prossima settimana.