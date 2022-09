Giovanni Ciacci pronto per il GF Vip: “Cosa mi aspetto da questa esperienza”

Grande Fratello Vip: il nuovo concorrente rompe il silenzio prima dell’inizio di questa nuova avventura

Lunedì prossimo inizierà la nuova edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Tra i concorrenti certi di varcare la famosa porta rossa c’è anche Giovanni Ciacci, il quale in queste ultime ore ha voluto fare una chiacchierata con i suoi tantissimi follower sul social fotografico. Uno dei suoi follower ha subito colto la palla al balzo per domandargli cosa si aspetta da questa nuova avventura. Ed il popolare stylist, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha ribaltato la domanda chiedendo ai suoi follower cosa si aspettano possa fare lui nella casa più spiata dagli italiani:

“Che cosa mi aspetto da questa avventura? Che cosa vi aspettate voi da me!”

Giovanni Ciacci fa una rivelazione prima di entrare nella Casa di Cinecittà: “Non cambierò look”

Successivamente il popolare stylist del Grande Fratello Vip, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche voluto fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? A chi gli ha chiesto se si toglierà il suo celeberrimo pizzetto blu ha subito fatto capire che questa possibilità è assolutamente remota: “Se terrò il pizzetto blu nella casa? Secondo te?” Successivamente il nuovo concorrente, sul quale Signorini ha fatto un importante chiarimento, ha colto la palla al balzo per fare un appello a tutti i fan di Raimondo Todaro, nella speranza non facciano mancare il loro sostegno: “Todarine, mi raccomando il vostro sostegno sarà fondamentale per me, Todarine, Todarine!” Lo aiuteranno?

Anticipazioni GF Vip prossima edizione: svelato il nome di un altro presunto concorrente

Si segnala inoltre che in queste ultime ore la pagina instagram Adoro i Vipponi ha riportato di essere venuta a conoscenza che anche Alberto De Pisis pare sia in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani. Per chi non lo conoscesse quest’ultimo è finito sotto i riflettori del gossip anni fa per un presunto flirt con Taylor Mega. Il ragazzo ha anche diverse amici vip, tra i quali il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, Laura Ribas e Mariana Rodriguez. Recentemente ha fatto molto discutere per aver confessato che il suo amico Iconize avrebbe mentito sulla sua aggressione omofoba solo per far parlare di sè.