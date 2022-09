Guenda Goria, attacco feroce da Gaia Zorzi: ha elogiato Giorgia Meloni

Giorgia Meloni apprezzata dalla ex gieffina: “Belle parole”

Ieri ci sono state le elezioni politiche per formare il nuovo parlamento. E a vincere questa tornata elettorale è stata la coalizione di Centrodestra trainata dalla leader di Fratelli d’Italia Meloni. Nella notte quest’ultima ha rivelato ai giornalisti di essere entusiasta per la vittoria ottenuta e che cercherà di fare il meglio per il Paese. Queste dichiarazioni sono piaciute particolarmente anche a Guenda Goria, che nelle sue storie su instagram non ha fatto mistero di credere abbia usato parole concilianti ed autorevoli:

“Le prime parole di Giorgia Meloni mi sono piaciute…Parole concilianti ed autorevoli…Felice per una donna Premier…”

Questo post l’ha però fatta finire al centro di furiose polemiche sui social.

Guenda Goria nel mirino della sorella di Tommaso Zorzi: “Non è mai stata una super femminista”

Questo post della figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria dedicate alla neo Premier d’Italia Giorgia Meloni non sono per nulla piaciute neppure alla sorella del popolare influencer e conduttore, che due anni fa ha anche vinto il Grande Fratello Vip. Cosa ha detto? Ha chiesto su twitter le scuse di tutti quando ai tempi è stata attaccata per aver dichiarato di non credere fosse così femminista:

“Scusate, ma io voglio delle scuse per aver detto già ai tempi che non era questa super femminista…”

E, come detto precedentemente, non è certo stata l’unica a criticare la Goria, la quale ha annunciato che riproverò ad avere un figlio, anche se non subito.

lol io voglio delle scuse per aver detto già ai tempi che non era questa super femminista — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) September 26, 2022

Gaia Zorzi punge l’ex gieffina, che replica prontamente: “Non parlare di me”

Proprio pochi minuti fa Guenda Goria ha risposto per le rime alla sorella di Tommaso Zorzi su instagram. Difatti quest’ultima ha rivelato di credere che Gaia non possa parlare di lei perché non avrebbe dimostrato il suo femminismo:

“Cara piccola Zorzi, il giorno che con il tuo operato artistico o professionale dimostrerai il tuo femminismo potrai parlare…Io il femminismo lo dimostro concretamente negli spettacoli che metto in scena…”

La compagna di Mirko Gancitano ha poi colto la palla al balzo per consigliarle di credere sia meglio che pensi solo ed esclusivamente alle sue ‘battaglie acerbe da ragazzina’: “Devi ancora dimostrare di avere un tuo posto nel Mondo…”