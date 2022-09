Guenda Goria dopo il dramma confessa: “Riproverò ad avere un figlio”

Mirko Gancitano, la sua compagna dopo il dramma pronta a provare a riavere un figlio: “L’idea c’è”

Guenda Goria ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo in cui parla del dramma che ha dovuto affrontare mesi fa (ha avuto una gravidanza extrauterina che le ha creato non pochi problemi). In questa circostanza la giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto alla giovane se nonostante la brutta disavventura è pronta a riprovare a diventare mamma. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha risposto affermativamente asserendo dapprima che al momento i medici le hanno sconsigliato di riprovare subito perchè sta seguendo una terapia farmacologica, e successivamente non ha però nascosto di non essersi assolutamente data per vinta e di non vedere l’ora di tentare nuovamente:

“Quando sarà, però, mi farò seguire fin dall’inizio, vista la mia condizione fisica particolare…”

Guenda Goria ed il suo fidanzato presto sposi? Lei fa un’importante precisazione

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto alla ragazza se le nozze con Mirko Gancitano sono state rimandate, visto ciò che è successo nei mesi precedenti. E la giovane figlia di Maria Teresa Ruta, la quale ha fatto una confessione inaspettata, ha subito risposto affermativamente perchè vuole assolutamente affrontare al massimo della forma i preparativi per le sue nozze:

“Si, le abbiamo rimandate perchè sono ancora un po’ stanca e voglio affrontare i preparativi e la cerimonia con le giuste forze…”

Ovviamente la ragazza ha fatto presente che il progetto di sposare il suo compagno rimane assolutamente in piedi.

La ragazza come sta dopo il problema di salute? Gli ultimi aggiornamenti

La giornalista di Nuovo ha poi chiesto a Guenda Goria se si è ripresa dopo il grosso problema di salute che ha avuto poco tempo fa. E la giovane fidanzata di Mirko Gancitano ha risposto affermativamente, asserendo di aver cercato di reagire nel migliore dei modi:

“Ho reagito con forza di fronte a quello che mi è capitato, un po’ per carattere e un po’ perchè guardare avanti fa parte dell’indole femminile…”

Purtroppo la ragazza non ha nascosto che purtroppo se l’è vista davvero brutta in questa occasione: “Ho visto la morte in faccia…Mi sembra un miracolo potermi alzare dal letto la mattina al fianco dell’uomo che amo…”