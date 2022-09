Guendalina Tavassi, confessione choc sull’ex: “Mi ha presa a bastonate”

Isola dei Famosi, l’ex concorrente fa una confessione clamorosa sull’ex marito: “Mi ha presa a bastonate”

Guendalina Tavassi è stata indubbiamente una delle protagoniste assolute della scorsa edizione del reality show vip condotto da Ilary Blasi. In queste ultime ore è tornata prepotentemente sotto i riflettori perchè ieri si è recata in Tribunale a testimoniare contro l’ex marito, il quale è stato accusato di violenze aggravate nei confronti della famiglia. In questa occasione l’ex naufraga ha fatto delle rivelazioni davvero sconvolgenti, come ha riportato oggi il quotidiano Il Messaggero. Tra i tanti episodi drammatici che ha raccontato, ha anche confessato al Giudice che una volta il suo ex sembra l’abbia addirittura picchiata usando una mazza da baseball: “Mi ha preso a bastonate in testa…”

Guendalina Tavassi punta il dito contro l’ex marito: “Mi tradiva e mi diceva che dovevo morire”

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, come riportato oggi dal quotidiano Il Messaggero, ha anche rivelato al Giudice che pare sia stata ripetutamente tradita dal suo ex marito, il quale l’avrebbe inoltre più volte minacciata e denigrata di fronte ai figli:

“Svariati tradimenti ed episodi di violenza dovuti alla gelosia era un continuo minacciarmi e denigrarmi anche davanti ai bimbi. Mi diceva che dovevo morire…”

La sorella di Edoardo Tavassi, la quale ha rivelato che il suo lavoro non è facile, ha poi confessato in Tribunale che una volta l’ex marito avrebbe addirittura spaccato il vetro della finestra di casa dopo aver ricevuto un messaggio da una ragazza in cui le ha confessato di averlo visto in dolce compagnia: “Mi è arrivato un messaggio di una ragazza che mi riferiva di averlo visto con un’altra. Abbiamo litigato e ha spaccato il vetro della finestra…” Purtroppo la showgirl ha poi confessato che i vetri sembra siano finiti nella culla del bambino facendolo molto spaventare.

La showgirl a ruota libera: “Il mio ex marito mi ha rotto il naso”

Guendalina Tavassi, sempre come riportato oggi da Il Messaggero, ha anche raccontato in Tribunale un altro presunto episodio di violenza. Difatti non ha fatto mistero che un giorno pare che l’ex le abbia rotto il naso lanciandole le chiavi della sua auto:

“Mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini urlando: ‘Mamma sta morendo’. Mi volevano ricoverare…”

Ha poi confessato che in quella occasione ha preferito non recarsi in ospedale per i suoi figli. C’è comunque da segnalare che l’ex Umberto D’Aponte ha continuato a dichiararsi estraneo ai fatti negando di aver mai aggredito l’ex moglie.