Guendalina Tavassi non nasconde un problema: “Lavoro? Non è sempre facile”

La rivelazione di Guendalina Tavassi sulla sua vita: “A volte sogno un lavoro normale con orari stabiliti”

Nelle ultime ore Guendalina Tavassi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio in cui ha fatto un bilancio della sua vita privata e professionale. L’ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, iniziata insieme al fratello Edoardo Tavassi, prima del ritiro di entrambi per motivazioni diverse, ammette di essere serena in questo periodo, seppur con qualche preoccupazione per il suo lavoro: “Sui social rido e scherzo ma nessuno sa davvero ciò che ho dentro. A volte sogno un lavoro normale, con degli orari stabiliti e, finiti quelli, puoi goderti i tuoi figli. Invece il mio è un lavoro strano: lavoro sempre, anche quando esco o quando sto sui social, devo sempre pensare a sorridere e a mostrarmi felice”.

Il lavoro da influencer comporta privazioni e responsabilità: il pensiero di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha poi proseguito la sua intervista dicendo che il lavoro da influencer richiede molto tempo, dato che devi documentare quasi ogni cosa che fai, e comporta anche privazioni e responsabilità: “Non è facile, non è facile ridere e scherzare anche quando non ne avresti nessuna voglia. Però non mi lamento, è un lavoro che amo”. L’ex concorrente del Grande Fratello 11 si dice contenta della partecipazione di sua figlia più grande Gaia a Miss Italia e da anni ha una grande voglia di entrare di nuovo nella casa del GF col fratello Edoardo Tavassi, che nei giorni scorsi ha fatto una delicata operazione. Vedremo se Alfonso Signorini e la redazione del reality accoglieranno la sua richiesta, anche se per ora non sembra così.

Guendalina Tavassi tra l’amore ritrovato e il desiderio di un quarto figlio

Come visto durante la passata edizione dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha da alcuni mesi ritrovato l’amore in Federico Perna, chiamato da lei “cuore”, nove anni più giovane di lei conosciuto nel ristorante del ragazzo, dopo anni difficili con la fine travagliata del matrimonio con l’imprenditore napoletano Umberto D’Aponte, sposato in diretta tv e padre dei piccoli Cloe e Salvatore. E lei stessa ha dichiarato di volere un quarto figlio, anche per mettere su famiglia con il suo Federico, il quale da sempre sogna ciò nonostante la giovane età. Inoltre, Guendalina Tavassi ha rivelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato e, anche se non c’è ancora una data di nozze, il loro sogno potrebbe realizzarsi l’anno prossimo.