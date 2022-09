I Fatti Vostri 2022/23: c’è una novità assoluta per Salvo Sottile Anna Falchi

Novità in arrivo nel programma condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile

Partirà lunedì della settimana prossima, 12 settembre, l’edizione 2022/2023 de I Fatti Vostri, lo storico programma del mezzogiorno di Rai2 ideato e diretto da Michele Guardì. Non cambierà molto la struttura della trasmissione rispetto agli anni scorsi, visto anche il successo ottenuto, ma sono comunque previste alcune novità, che apprendiamo da Davide Maggio: tra queste, la rubrica “Venga a prendere un caffè da noi”, che vedrà personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo o della cultura sedersi ad uno dei tavoli della piazza per raccontarsi. Non mancherà, poi, uno spazio dedicato a coloro che cercano lavoro, con ospitate di persone che offrono opportunità professionali.

I Fatti Vostri: confermati i personaggi della scorsa edizione che affiancheranno i conduttori

Sempre nella nuova edizione del programma di Salvo Sottile e Anna Falchi alcuni telespettatori avranno la possibilità di affacciarsi in diretta ad uno dei balconi della piazza per fare un ringraziamento a qualcuno o chiedere aiuto per la soluzione di un problema. Con i due conduttori anche quest’anno ci saranno i volti della passata stagione, ossia il professor Umberto Broccoli, che continuerà ad occuparsi di spettacolo e di costume, Emanuela Aureli, che affiancherà i padroni di casa in vari segmenti della trasmissione facendo anche delle simpatiche imitazioni di colleghi dello spettacolo, il pasticcere Ernst Knam con la sua ricetta del venerdì e l’immancabile spazio dell’oroscopo di Paolo Fox, punta di diamante del programma.

Salvo Sottile e Anna Falchi premiati dagli ascolti nella scorsa stagione del programma

Infine Davide Maggio, nell’articolo dedicato alle anticipazioni della nuova edizione de I Fatti Vostri, ha sottolineato l’incremento d’ascolti che vi è stato nella stagione 2021/2022, con una media di share spesso sopra quota 10, prova dell’affetto che il pubblico ha sempre dimostrato ai nuovi conduttori. E di recente, raccontandosi Salvo Sottile ha parlato non solo del successo del suo programma, ma anche di un tradimento…