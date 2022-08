Salvo Sottile, un tradimento brucia ancora: “Ho fatto salti mortali e…”

“Ho fatto i salti mortali e l’ho trovata con un altro”, il racconto choc di Salvo Sottile

Tornerà al timone della prossima edizione de I Fatti Vostri il conduttore siciliano che farà ancora coppia fissa con Anna Falchi, con la quale ha trovato un feeling immediato. In attesa del ritorno sul piccolo schermo nella piazza di Rai2, il presentatore si sta godendo le meritate vacanze con moglie e figli e ha colto l’occasione proprio per fare un bilancio e ricordare le estati del passato sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Una in particolare l’ha segnato profondamente, quando a 16 anni ha fatto di tutto per andare a trovare la fidanzata dell’epoca:

“Ero andato alle Eolie per incontrare la mia fidanzatina di Milano. Feci i salti mortali per raggiungere l’isola perchè avevo avuto problemi con il viaggio tra treni e aliscafi”.

A quel punto però invece di trascorrere dei giorni di vacanza con lei ha scoperto che “era con un altro ragazzo”. “La delusione fu così grande che me ne tornai a Palermo afflitto e sconsolato” ha svelato il conduttore che a ammesso poi:

“Ricordo le giornate al mare assorto in mille pensieri a fissare l’orizzonte”.

I Fatti Vostri, conduttore fiero dei risultati ottenuti: “Siamo andati oltre ogni aspettativa”

Nel programma mattutino di Ra2 Salvo Sottile ha trovato una nuova casa e ha ammesso sui risultati ottenuti nella scorsa stagione televisiva:

“Siamo andati al di là di ogni aspettativa. Riuscire a conquistare ascolti con la doppia cifra è stato un grande successo, frutto di un lavoro di squadra incredibile”.

Il conduttore ha elogiato oltre a Michele Guardì e il capoautore Giovanna Flora anche Anna Falchi, in lacrime di recente in diretta su Rai2, sulla quale ha ammesso:

“Non la conoscevo, ma è stato subito amore professionale a prima vista”

Il volto Rai ha raccontato che non hanno mai avuto uno screzio durante la scorsa stagione tv e si capiscono con uno sguardo.

“I Fatti Vostri mi ha permesso di far venire fuori la mia indole”, la confessione del conduttore

Non ha nascosto che condurre programmi di cronaca lo portava ad essere molto serio e rigoroso davanti alle telecamere Salvo Sottile che poi ha sottolineato: “Dovevo tenere fuori l’aspetto goliardico e più leggero della mia personalità”. Ha svelato invece che il programma di Rai2 gli ha permesso di far venir fuori a pieno la sua indole.