I Fatti Vostri, grande emozione per Salvo Sottile: “Finalmente vedo…”

Il conduttore emozionato nella puntata d’esordio: “Finalmente vedo il pubblico senza mascherine”

Primo giorno di scuola per Salvo Sottile e Anna Falchi. L’affiatata coppia ha ripreso il timone di I Fatti Vostri, che proprio oggi ha visto partire la nuova edizione dello storico programma Rai. Confermatissimi i due presentatori dopo il buon successo ottenuto lo scorso anno, in cui non sono mancati fatti complicati da narrare, ma Sottile e la Falchi hanno portato in porto la barca con la solita grande professionalità. In apertura di puntata il conduttore ha voluto subito sottolineare una delle principali differenze rispetto alla passata stagione, vissuta ancora nella morsa del Covid.

Finalmente vedo il pubblico senza mascherine. Quanto ci siete mancati, il nostro pubblico, il comitato, non vediamo l’ora di cominciare

le prime parole di Sottile che è poi andato ad abbracciare il professor Broccoli, altro perno del format del secondo canale.

La grande gioia di Salvo Sottile: “Sono diventati campioni del mondo”

Inevitabile un passaggio della prima puntata de I Fatti vostri dedicato alla Nazionale italiana di pallavolo, che ieri sera è diventata campione del mondo, battendo la Polonia per 3-1 nella finalissima tanto attesa. Salvo Sottile in apertura di puntata, ha salutato il professor Broccoli: “Stanotte ti ho pensato molto perché la nostra Nazionale di pallavolo è diventata campione del mondo. Bravi, la Nazionale di De Giorgi orgoglio italiano, grandiosi”. Poi il presentatore siciliano ha parlato della nuova edizione del programma di Rai2, come al solito attesissimo: “Ci saranno tante sorprese” – ha svelato il compagno di viaggio di Anna Falchi al pubblico – .

I Fatti Vostri, una possibilità novità all’interno del format

Nei giorni scorsi Salvo Sottile ha rilasciato una intervista al settimanale Nuovo TV, in cui si è soffermato sulle novità di questa edizione de I Fatti vostri. Nessuno stravolgimento, visto che il programma ha ottenuto numeri molto importanti con la formula tradizionale, ma qualche possibile introduzione nuova potrebbe attirare il gradimento dei telespettatori. Nello specifico quest’anno troveremo uno spazio molto particolare, come svelato dal presentatore: “E’ un intermezzo in cui verrà ospite un personaggio noto che si racconterà da un punto di vista inedito e intimo”.