Ida Platano, brutte notizie: “Ho gastrite cronica con delle complicazioni”

Brutte notizie per i fan di Ida Platano: è affetta da gastrite cronica

Ad agosto i fan della dama di Uomini e Donne, molto amica di Gemma Galgani, si sono preoccupati quando ha parlato di un suo problema di salute. Ora a far chiarezza ci ha pensato lei in una recente intervista al settimanale ufficiale della trasmissione:

“Ho una gastrite cronica con delle complicazioni, ma preferirei non scendere in ulteriori dettagli”.

Tutto è cominciato con dei fortissimi mal di testa e dei problemi di stomaco che l’avevano allarmata. Ora come sta? Come un mese fa, purtroppo, anche se “Sto facendo delle cure per stare meglio”.

La dama di Uomini e Donne confessa: “Alcune persone si sono preoccupate”

Com’è normale che sia quando una persona sta male ci si preoccupa e si tenta in tutti i modi di capire come stia e se abbia o meno bisogno di qualcosa. E’ quello che è successo a Ida Platano che ad agosto ha annunciato sul suo profilo Instagram di stare poco bene, e si è venuto a sapere solo ora che gli è stata diagnosticata una gastrite cronica con alcune complicazioni che ha preferito non aggiungere. “Alcune persone che non sentivo da tempo si sono fatte vive perché erano preoccupate”. Ma chi sono queste persone? Diego, Alessandro, e poi Armando Incarnato che l’ha pure chiamata. E poi anche Angela Paone e tante altre ragazze che hanno preso parte al programma di Maria De Filippi.

Ida Platano dice la sua sul triangolo Davide-Chiara-Roberta

E sul triangolo composto da Chiara Rabbi, Davide Donadei e Roberta Di Padua cosa pensa Ida Platano? Secondo lei Roberta ha le sue colpe, ma chi ne ha di più forse è l’ex tronista perché poteva benissimo evitare. Poi lei poteva evitare altrettanto dato che lui era fidanzato, ma di sicuro non si può fare un processo per una situazione simile. Come si vede la dama a maggio 2023? Ha scherzato, nell’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, dicendo di vedersi sposata. No, a parte gli scherzi, spera di essere serena e di trovare finalmente qualcosa di meraviglioso che sogna da tutta una vita.