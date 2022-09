Il paradiso delle signore: Adelaide fa una clamorosa proposta a Marcello

Anticipazioni soap di Rai1, Marcello ottiene un lavoro importante: prosegue il piano di Adelaide

Dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si scopre che al centro delle trame ci sarà Marcello Barbieri. L’uomo ritornerà dalla Svizzera profondamente cambiato e deciso a scalare la sua posizione sociale. Il personaggio impersonato da Pietro Masotti contatterà Adelaide per renderla partecipe dei suoi piani. La Contessa a questo punto deciderà di supportarlo nella lunga scalata sociale. L’inaspettata coppia metterà a punto un piano. La Contessa (Vanessa Gravina) nonostante un imprevisto, l’incontro con il banchiere Fumagalli prenderà infatti una piega inaspettata, alla fine farà una clamorosa proposta a Marcello, grazie a lei otterrà il suo primo lavoro al fianco di uno dei più illustri banchieri d’Italia.

Il paradiso delle signore, anticipazioni prossime puntate: festeggiamenti per Ezio e Veronica

Gli spoiler sulla soap di Rai1 svelano che Veronica, in vista dell’anniversario del primo incontro con Ezio, teme che quest’ultimo se ne dimentichi. Invece l’uomo, grazie all’aiuto di Gemma e Stefania organizzerà una festa a sorpresa all’amata. Stefania, inoltre, verrà intervistata da una troupe Rai in merito al suo libro, tuttavia, l’aver dimenticato di ringraziare Marco deluderà moltissimo il ragazzo. Salvatore, per vincere una crociera per l’America, imparerà a ballare il twist prendendo lezioni da Irene. Quest’ultima però si infortunerà e varrà sostituita da Elvira. La ragazza si sentirà insicura per il suo fisico ma alla fine a trionfare nella gara di ballo saranno proprio Elvira e Salvo.

Spoiler nuovi episodi della soap di Rai1, buone notizie per Gloria: liberata dal carcere

Infine le anticipazioni sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore svelano che mentre Veronica spererà nell’annullamento del matrimonio del compagno per poterlo sposare, in casa Colombo arriverà una bellissima notizia: Gloria riceverà la grazia e per questo verrà liberata, ad attenderla all’uscita dal carcere ci sarà soprattutto Stefania. Infine, Matilde inizierà a farsi valere all’interno del Paradiso e dirà la sua sui bozzetti di Maria. La Frigerio, tuttavia, si comporterà in modo da non deludere Adelaide. Quest’ultima, poi, continuerà a meditare la sua vendetta nei confronti di Umberto e Flora che, a loro volta, la temono sempre di più.