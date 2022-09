Il paradiso delle signore, anticipazioni: arriva un attore famosissimo nel cast

Anticipazioni soap di Rai1, nel cast arriva un’ex volto di Un medico in famiglia: Flavio Parenti

Dagli spoiler sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore si è appreso l’arrivo di un nuovo personaggio, con un oscuro passato alle spalle e pronto a portare guai e scompiglio nelle trame. Si tratta di Tancredi di Sant’Erasmo, nipote della Contessa Adelaide e fratello maggiore di Marco. Adesso, invece, dalle anticipazioni ufficiali si è scoperto finalmente chi è l’attore che interpreta Tancredi: Flavio Parenti. L’attore è un volto noto delle fiction sia Rai che Mediaset, di recente ha impersonato il chirurgo Lorenzo in Un medico in famiglia 9 ma ha recitato anche in Distretto di polizia, Cenerentola e Leonardo.

Il paradiso delle signore, spoiler nuove puntate: tutto su Tancredi di Sant’Erasmo

Flavio Parenti sarà Tancredi di Sant’Erasmo ne Il paradiso delle signore 7. Il suo personaggio è, come suddetto, il fratello maggiore di Marco ma tra i due, per motivi non ancora del tutto rivelati, non sono in buoni rapporti e l’arrivo del primo a Milano non piacerà per nulla al giovane giornalista. Tancredi è anche marito di Matilde Frigerio ma anche qui i rapporti non sono per nulla idilliaci. L’uomo è vecchio stampo con valori antichi e tradizionali mentre la donna è femminista ed emancipata e vorrebbe trovare una sua autonomia ed indipendenza. Nel corso delle puntate, inoltre, si scoprirà anche un retroscena: l’uomo durante un incendio alla fabbrica di mobili della famiglia di sua moglie Matilde, è rimasto offeso ad una gamba per salvare la vita alla donna e per questo motivo per muoversi userà un bastone.

Spoiler prossimi episodi della soap di Rai1: ci sarà uno scontro tra Tancredi e Vittorio?

Per quanto riguarda, infine, le anticipazioni sulla trama de Il paradiso delle signore 7, si scopre che Matilde sin da subito sarà attratta da Vittorio Conti ed anche quest’ultimo ricambierà i sentimenti. Insomma tra i due scoccherà la scintilla ma entrambi saranno frenati. La donna dal marito Tancredi mentre Conti dal ricordo ancora vivo e presente della moglie Marta. Tuttavia le cose potrebbero prendere una piega inaspettata e non è escluso che si arrivi allo scontro tra Tancredi e Vittorio (il cui attore di recente ha fatto chiarezza sull’addio.)