Ilary Blasi e il nuovo affondo di Alex Nuccetelli: “Non ha rispettato Totti”

Alex Nuccetelli torna a parlare dell’ex moglie di Francesco Totti: “Non l’ha rispettato”

Il migliore amico del popolare ex calciatore della As Roma ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E anche stavolta è tornato a parlare di Ilary Blasi, non andandoci affatto giù leggero. Ad un certo punto la giornalista gli ha domandato se in virtù di tutti i pettegolezzi circolati online e sulla carta stampata pensa sia lecito credere possa essere stata una coppia aperta. Quest’ultimo ha subito colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciata velenosa nei confronti della conduttrice de L’Isola dei Famosi:

“Quando la moglie non rispetta il marito o si nega sempre, quello prima o poi va a bussare da qualche altra parte…”

L’uomo ha poi aggiunto che le cose tra loro pare siano andate in questo modo fin dall’inizio: “Ricordo benissimo che fin dall’inizio tra loro è stato così…”

Ilary Blasi, l’amico dell’ex marito non ha dubbi: “Da questa battaglia legale vuole ricavare il massimo”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha fatto presente ad Alex Nuccetelli che tra il suo amico Francesco Totti e l’ex moglie pare che la battaglia legale sarà lunga. L’uomo ha quindi subito dichiarato di credere che la conduttrice vorrà ricavare il massimo da questa separazione:

“Quando ci si separa è normale che ci siano nervosismi e ripicche…Ilary vorrà ricavare il massimo dalla trattativa, ma farebbe meglio a trattenersi…”

Ed alla domanda se è solo una questione di soldi, Nuccetelli, che pare sia stato querelato dalla Blasi, ha risposto affermativamente: “Certo! Quale altro motivo c’è? Sicuramente non gelosia…”

Francesco Totti, l’amico fa una rivelazione: “E’ esasperato”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi tirato fuori nuovamente la questione riguardante i Rolex (Totti al Corriere ha accusato la moglie di averglieli sottratti di nascosto). A tal proposito Alex Nuccetelli ha confessato che in effetti il suo amico avrebbe potuto usare parole diverse per difendersi, asserendo però di credere sia arrivato ormai all’esasperazione: “Se è arrivato a dire certe cose penso che l’abbia fatto per esasperazione…” Gli è stato poi chiesto se pensa che l’atteggiamento di Ilary Blasi sia esasperante. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha risposto affermativamente: “La signora dovrebbe avere un po’ di buon senso e ricordarsi da dove viene…”