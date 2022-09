Boom! Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli, che risponde per le rime

Alex Nuccetelli nel mirino della conduttrice, che lo denuncia: clamoroso colpo di scena

Sono ormai mesi che il migliore amico di Francesco Totti rilascia interviste un po’ ovunque per svelare clamorosi retroscena su Ilary Blasi. E quest’ultima, dopo l’ennesima illazione sul suo conto, avrebbe deciso di passare alle maniere forti. Cosa ha fatto? In base alle indiscrezioni riportate dal quotidiano La Repubblica pare che abbia sporto denuncia nei suoi confronti per diffamazione:

“Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio…”

Pare che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata l’ultima intervista rilasciata dall’uomo al programma radiofonico Turchesando.

Ilary Blasi nel mirino del migliore amico dell’ex marito: “Te la prendi con una persona povera”

La notizia della presunta denuncia della conduttrice de L’Isola dei Famosi nei confronti di Alex Nuccetelli ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. E dopo tanto parlare ha rotto il silenzio il diretto interessato, che ha deciso di rispondere per le rime all’ex moglie di Francesco Totti con un video su Tik Tok. Cosa ha detto? Ha rivelato di essere assai dispiaciuto che la Blasi abbia preso questa decisione, visto che avrebbe contribuito a cambiare la sua via in meglio:

“Alla signora Ilary Blasi ricordo che la nostra conoscenza, il nostro incontro, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita e non so per quale motivo, la mia invece ha avuto delle difficoltà abnormi…”

Successivamente l’uomo, che ha svelato un nuovo retroscena sulla ex coppia, ha rivelato di trovare assolutamente ingiusto che se la sia presa con lui, visto che navigherebbe al momento in cattive acque: “Le ricordo che che quando procede con gli avvocati lo fa verso una persona povera perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è dovuto fermare…”

Francesco Totti, il migliore amico contro la conduttrice: “Mi ha bloccato a Mediaset”

Alex Nuccetelli è però un vero e proprio fiume in piena. Difatti quest’ultimo ha poi rivelato su Tik Tok che Ilary Blasi avrebbe bloccato ben quattro volte la sua partecipazione ai reality show di Mediaset: “Quattro volte sono stato fermato proprio dalla signora in tutti i reality Mediaset…” Tuttavia l’uomo si è detto pronto ad affrontare anche questa nuova sfida: “Io sono qui, sono pronto…” Come andrà a finire tutta questa faccenda?