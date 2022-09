Ilary Blasi, l’avvocato tuona: “Mai esistiti messaggi compromettenti”

Francesco Totti in possesso dei messaggi compromettenti dell’ex moglie? Interviene l’avvocato di lei

Ieri Roberto D’Agostino è stato ospite da Mara Venier a Domenica In. Ed in questa occasione è tornato a parlare di Ilary Blasi e del suo ex marito, cogliendo la palla al balzo per lanciare una nuova indiscrezione. Di cosa si tratta? Il giornalista ha rivelato alla Venier che il popolare ex capitano della As Roma avrebbe ‘screenshottato’ messaggi compromettenti della sua ex moglie:

“Posso dirvi che Totti ha anche screenshottato i messaggi er**ici di Ilary Blasi…”

In merito a questa confessione l’avvocato della popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi ha contattato il direttore del portale FanPage.it, asserendo che è tutto falso: “Sul sito da lei diretto riportate la dichiarazione resa da Roberto D’Agostino durante Domenica In. La notizia è falsa…”

Ilary Blasi, il suo avvocato fa un’importante precisazione: “Non ci sono messaggi compromettenti”

L’avvocato dell’ex moglie di Francesco Totti, sempre in questo intervento sul portale FanPage.it, ha poi tenuto a chiarire che non esistono messaggi compromettenti della sua assistita con soggetti terzi:

“Non esistono, né sono mai esistiti, messaggi piccanti scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi…”

Sicuramente le dichiarazioni dell’avvocato della conduttrice de L’Isola dei Famosi, il cui ex fidanzato ha smentito Fabrizio Corona, non hanno lasciato possibilità ad altre interpretazioni: questo gossip lanciato da Roberto D’Agostino a Domenica In sarebbe del tutto infondato. Sarà vero?

Roberto D’Agostino, nuove bombe sulla ex coppia: cosa ha detto a Non è L’Arena

Ieri il noto giornalista è stato ospite anche da Massimo Giletti. Ed in questa circostanza non solo ha confermato che Francesco Totti pare sia in possesso di messaggi compromettenti della sua ex moglie Ilary Blasi, ma ha anche colto la palla al balzo per dire che avrebbe pure un video in cui gli investigatori di lei gli avrebbero messo le cimici nell’automobile. Ma non è finita qua perchè il giornalista ha poi rivelato che l’ex capitano della As Roma si sarebbe fatto dare un video dalla banca in cui la sua ex moglie e il suocero sarebbero stati sorpresi a portare via i Rolex dalla cassetta di sicurezza: “Ilary ha invece messo un investigatore privato alle calcagna di Totti…”