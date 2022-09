Fabrizio Corona svela un nuovo retroscena su Ilary Blasi: “Era a Milano…”

Ilary Blasi e il nuovo retroscena dell’ex fotografo dei vip: “E’ andata a Milano per partecipare al compleanno della sua manager”

Fabrizio Corona è tornato a parlare della popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi, la quale è finita al centro del gossip per via della sua clamorosa separazione dall’ex calciatore Francesco Totti. E su instagram ha rivelato di essere venuto a sapere di un nuovo retroscena su quest’ultima. Di cosa si tratta? Ha rivelato che se la domenica pomeriggio si è mostrata sul social fotografico impegnata a mangiare le tagliatelle della nonna, la sera si è invece diretta a Milano per partecipare all compleanno della sua nota manager:

“La sera era a Milano al compleanno della sua famosa agente che ha ripreso e postato sulle storie tutto e tutti….”

L’ex compagno di Belen Rodriguez ha tenuto a precisare che la presentatrice pare abbia invece evitato accuratamente di postare foto e video dell’evento sui social.

Fabrizio Corona senza freni sulla conduttrice: “Noto rapper le ha fatto un brutto gesto”

Successivamente l’ex fotografo dei vip, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, ha anche rivelato ai suoi numerosi follower che al compleanno della manager di Ilary Blasi è stato invitato anche un noto rapper, che a quanto pare l’avrebbe salutata con un gesto non molto carino: “C’era anche Jack La Furia che l’ha salutata con un paio di co**a…” Al suddetto party pare poi sia arrivato anche un personaggio finito recentemente sotto i riflettori, non volendo però svelare al momento la sua identità (potrebbe essere Cristiano Iovino?): “Poi è arrivato qualcuno noto proprio ora alle cronache. Noi c’eravamo!”

Francesco Totti e la sua ex moglie al centro del gossip: parla Fabrizio Corona

L’ex compagno di Belen ha poi rassicurato tutti i suoi numerosi follower su instagram che presto farà altre clamorose rivelazione su Ilary Blasi e sul suo ex marito, il quale ha ritrovato il sorriso al fianco di Noemi Bocchi: “This is my game! Vi farò sapere…” L’ex fotografo ha inoltre rivelato di credere che tutta questa faccenda sia andata oltre il mero gossip, visto che ormai anche giornali di un certo calibro ci stanno ricamando sopra da un bel po’.