La vita in diretta, Alberto Matano confessa a cuore aperto: “Ora sto bene”

Alberto Matano fa una confessione a cuore aperto sulla vita privata: “Ora sto bene”

Manca poco per il ritorno in onda de La vita in diretta con la nuova edizione ed il conduttore è pronto e carico per questa nuova avventura. Per l’ex mezzobusto del Tg1, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di NuovoTv, questo è un periodo d’oro soprattutto dal punto di vista privato. A giugno è convolato a nozze con Riccardo Mannino, avvocato e suo compagno di vita da molti anni e tra pochi giorni, per l’esattezza il 9 settembre, festeggerà il traguardo tondo dei 50 anni. Per Matano, dunque, è tempo di bilanci ed infatti di recente ha confessato schiettamente:

“Non percepisco l’età, ma dentro di me c’è una maturità, una calma interiore che è frutto di questa consapevolezza: sto bene. È un compleanno tondo in tutti i sensi.”

La vita in diretta, il conduttore non ha dubbi: “Rinsaldata la fiducia con il pubblico”

Schivo e riservatissimo nella sua vita privata, Alberto Matano, tuttavia, quando c’è da esporsi non si tira indietro. Durante una puntata della scorsa stagione suo talk, commentando l’ennesimo caso di omofobia, ha confessato di esserne stato vittima anche lui in passato. E più di recente, in tutta tranquillità, ha annunciato le sue nozze con Riccardo Mannino, celebrate dall’amica Mara Venier. Anche in questa occasione il suo pubblico non gli ha fatto mancare l’affetto e la stima e per questo il conduttore, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale, ha ammesso:

“Le persone hanno capito chi sono prima che raccontassi la mia vita e mi vogliono bene. Penso che un ulteriore patto di fiducia con il mio pubblico si sia rinsaldato. È tutto alla luce del sole.”

Alberto Matano pronto al ritorno del suo talk: anticipazioni sulla nuova edizione

Domani, lunedì 5 settembre, il conduttore tornerà in onda con la nuova edizione de La vita in diretta. Il daytime sia Rai che Mediaset si riaccende prima del previsto per la campagna elettorale. Matano di recente ha svelato un retroscena sul suo talk, mentre per quanto riguarda le novità sono ben poche. Si spazierà come sempre da informazione ed attualità all’intrattenimento e non mancherà il cosiddetto ‘tavolo degli ospiti’ che in ogni puntata avrà personaggi diversi. L’appuntamento è dunque per domani a partire dalle 17.20 circa.