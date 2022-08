Retroscena di Alberto Matano: “La vita in diretta? C’è chi storce il naso….”

Il conduttore de La Vita in diretta rivela un retroscena sugli ospiti del programma

Pronti, partenza…quasi via! Alberto Matano scalda i motori e prepara il ritorno sul piccolo schermo con il suo format La Vita in diretta. Uno dei cavalli di battaglia della Rai, immancabile nei calendari della tv di stato. Anche questa edizione sarà guidata sapientemente dal giornalista e conduttore calabrese, che dopo una estate ricca di emozioni e divertimenti si appresta a riprendere il timone del suo celebre format dal 5 settembre. Intervistato dal settimanale Chi Matano ha regalato qualche anticipazione in vista della nuova edizione, portando i lettori anche dietro le quinte e scoprendo qualche fuori onda del programma:

Non ci sono rivalità sui nostri tavoli, ma so che quando cambiamo postazione ad alcune ospiti fisse, per far spazio magari a qualche altro ospite che viene a trovarci c’è qualcuna che storce un po’ il naso. Chissà, magari è per un discorsi di luci (ride ndr)

Alberto Matano rivela: “Ci saranno dei graditi ritorni”

Proseguendo poi l’intervista a Chi, il conduttore fresco di matrimonio ha parlato del grande seguito de La vita in diretta, apprezzatissimo a livello nazionale. Tante novità in vista della versione in partenza all’alba di settembre, ma la formula classica sarà posta al centro: “Continuerà il racconto della realtà, dei fatti di cronaca, la grande attualità e si rinnoverà in qualche modo il nostro tavolo finale. Ci saranno graditi ritorni ma anche delle new entry, insomma, non mancheranno le sorprese”. E cresce la curiosità dei telespettatori in vista del gran ritorno su Rai1, al quale manca davvero pochissimo ormai.

Una nuova avventura per Alberto Matano? “Se dovesse arrivare…”

Già nelle scorse ore il presentatore Rai aveva regalato anticipazioni molto importanti sul programma pronto a bucare nuovamente lo schermo. Ma cosa accadesse in caso di nuova tentazione? Parlando a Chi Alberto Matano ha guardato oltre, parlando di nuove opportunità in futuro: “Se dovesse arrivare una nuova sfida la accoglierà con entusiasmo e con il classico senso del dovere” – ha rivelato il conduttore ed ex mezzobusto del TG – . Che stia bollendo qualcosa in pentola? Lo scopriremo solo vivendo.