Lorella Cuccarini, parole che non ti aspetti dalla collega: “Terminator”

Lorella Cuccarini, la sua popolare collega lo confessa per la prima volta: “Una terminator di energia”

Laura Freddi è tornata recentemente in Tv in pianta stabile a Oggi è un altro giorno. Difatti nel salotto televisivo di Serena Bortone è ospite fisso. Si segnala che quest’ultima è tornata in Tv dopo un lunghissimo silenzio. Oggi ha rilasciato un’interessante intervista al quotidiano Leggo. In questa circostanza il giornalista ha colto la palla al balzo per chiederle se c’è qualche sua collega che apprezza particolarmente. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito dichiarato di aver sempre ammirato molto Raffaella Carrà, Heather Parisi e anche l’insegnante di canto di Amici, della quale non ha fatto mistero di non capire dove prenda tutta questa energia per riuscire a dedicarsi con così tanta vocazione sia al lavoro che alla famiglia: “Lei penso sia una terminator di energia, tra figli e lavoro…”

Laura Freddi viene allo scoperto: “Purtroppo ho perso tutto”

La popolare conduttrice, dopo aver espresso la sua più completa ammirazione nei confronti di Lorella Cuccarini, ha anche confessato di aver affrontato un processo lungo addirittura 12 anni, che purtroppo le ha causato non pochi problemi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro:

“Ho perso tutto. Una causa di lavoro lunga 12 anni che si poteva evitare, se non fosse stato per l’avidità e la cattiveria delle persone…”

Fortunatamente la presentatrice ed ospite fisso nel programma del primo pomeriggio di Rai Uno, che purtroppo ha affrontato un dramma personale a causa di un aborto che l’ha segnata nel profondo, ha poi dichiarato di essere riuscita a superare questo brutto momento legato alla lunghissima causa solo grazie all’affetto dei suoi familiari: “Ce l’ho fatta grazie a me, alla mia famiglia e alla devozione a Padre Pio…”

Sonia Bruganelli e la rivelazione della presentatrice: “La capisco molto bene”

Pochi non sapranno che Laura Freddi e l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip hanno una cosa in comune: sono state insieme a Paolo Bonolis (la Bruganelli ci si è anche sposata). Al quotidiano Leggo non ha nascosto di capire perfettamente l’opinionista quando dice di non voler essere considerata solo ‘la moglie di…’:

“La capisco bene perché anche io sono ancora definita ‘la ex di’…”

Poco dopo ha confessato che purtroppo anche su tutta questa faccenda le illazioni non sono mancate: “Non sono mancate nemmeno lì le illazioni…La gente è invidiosa…Siamo più abituati alle cattiverie…”