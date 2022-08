Laura Freddi torna a parlare dell’aborto: “Mia figlia mi ha guarita”

La showgirl ritorno sul dramma subìto: “Non ce l’avrei fatta a reggere il dolore”

Si è raccontata con una lunga intervista a DiPiù Laura Freddi, showgirl nota per la sua passata relazione con Paolo Bonolis che ha iniziato la sua carriera a Non è la Rai ed ha condotto anche diverse edizioni di Buona Domenica. La Freddi, in passato ha rotto il silenzio rivelando di aver subìto un aborto spontaneo e che quella esperienza l’ha segnata nel profondo tanto che per un certo periodo non voleva più saperne di riprovare a restare incinta. Questa esperienza ha segnato anche il rapporto con il compagno di allora Claudio Casavecchia, i due infatti poco dopo si sono lasciati. La showgirl ha confessato:

“Non ce l’avrei fatta a reggere quel dolore ancora.”

Laura Freddi ritrova la serenità dopo il dolore: “Mia figlia Ginevra mi ha guarito”

Nella vita spesso succede che la ruota giri dal verso giusto ed anche per la showgirl c’è stata una grandissima svolta nella vita privata. Chiuso il matrimonio con Casavecchia, ha conosciuto Leonardo D’Amico, grande amore della sua vita. I due sin da subito hanno provato a creare una famiglia ma la malattia di cui la Freddi soffre, l’endometriosi, rendeva difficile, se non impossibile, questo suo desiderio, considerando inoltre che aveva già superato i 40 anni. Ed invece nel 2018 la Freddi è rimasta incinta ed è nata la piccola Ginevra. Su questa gioia immensa, la showgirl, sempre durante l’intervista a DiPiù, ha ammesso:

“Mia figlia mi ha guarito. Prima avevo cicli molto abbondanti e molto dolorosi e vivevo con gli antidolorifici. Adesso il dolore è scomparso. Mi considero una miracolata.”

La showgirl è pronta al grande passo con Leonardo D’Amario: annunciate le nozze nel 2023

Ginevra molto probabilmente rimarrà figlia unica perché a causa della malattia di cui soffre la showgirl i medici le hanno sconsigliato un’ulteriore gravidanza. Tuttavia, per Laura Freddi questo è davvero un periodo d’oro perché dopo dopo il dramma dell’aborto ha coronato il suo sogno di diventare mamma presto sposerà il compagno Leonardo. La stessa infatti durante l’intervista ha annunciato che le nozze si svolgeranno nella primavera del 2023 e la coppia potrà sposarsi in chiesa (in precedenza, infatti, la showgirl si era sposato con l’ex compagno Claudio sono con il rito civile.)