Maria De Filippi, non era mai successo: impedito a una coppia di UeD di…

Caterina Corradino e Biagio Buonomo si sono sposati lo scorso 5 settembre: tra gli invitati tanti protagonisti del dating show

La nuova edizione di Uomini e Donne inizierà lunedì 19 settembre, ma si fa presente che le registrazioni sono già iniziate dal 30 agosto. In attesa di seguire in Tv le vicenda dei protagonisti si segnala che qualche giorno fa una coppia ha deciso di convolare a nozze. Chi? Biagio e Caterina, che proprio nello studio del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si sono innamorati. All’evento celebrato lo scorso 5 settembre a Ortona erano presenti tantissimi ex protagonisti del programma, tra i quali Barbara De Santi, Pamela Barretta e Cristina Incorvaia. Gli ospiti hanno pubblicato nei giorni successivi sui social diverse foto in compagnia dei neo sposini, i quali però non hanno invece mostrato nessuna immagine delle nozze.

Maria De Filippi ha posto il veto alla coppia: non potranno pubblicare sui social le foto delle nozze. Ecco perchè

In tanti ovviamente si sono chiesti sui social il motivo per cui Caterina Corradino e Biagio Buonomo non hanno pubblicato foto del loro matrimonio sui social. Difatti molte fan dell’ex protagonista di Uomini e Donne avrebbero voluto tanto vedere almeno il suo abito da sposa. Dopo tanto parlare di tutta questa faccenda a fare chiarezza ci ha pensato Pamela Barretta, che su instagram ha spiegato semplicemente che tutti dovranno attendere perchè il matrimonio verrà mandato in onda nel programma quotidiano di Canale 5 non appena inizierà:

“Il matrimonio di Caterina e Biagio lo vedrete non appena ricomincia il programma Uomini e Donne…”

E proprio per tale ragione la coppietta e gli invitati non hanno potuto pubblicare niente sui social, onde evitare di rovinare i piani della redazione del dating show: “Quindi non potevamo pubblicare nulla…”

Pamela Barretta parla del matrimonio della coppia di Uomini e Donne: “Ho pianto”

L’ex protagonista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, nonostante non possa dire alcunché sul matrimonio di Biagio Buonomo e Caterina Corradino, ha comunque fatto sapere ai suoi follower che tutto è andato benissimo e che ad un certo punto si è anche molto commossa:

“E’ stato tutto molto emozionante e ovviamente ho anche pianto…”

A questo punto non resta che attendere l’inizio del programma per vedere le nozze della coppia.