Massimiliano Ossini, allarme lanciato a Unomattina: “Siamo preoccupati per…”

“Siamo tutti preoccupati”, le parole del conduttore di Unomattina all’inizio della prima puntata

Anche lo storico programma che da decenni apre il palinsesto di Rai1 è ripartito ufficialmente oggi, lunedì 12 settembre, dopo la fine dell’edizione estiva che si è conclusa venerdì scorso. La novità, oltre alla scenografia, è la conduzione in solitaria di Massimiliano Ossini, non più affiancato da Maria Soave, tornata alla guida del TG1. Aprendo, dunque, la prima puntata dell’edizione 2022/2023 della trasmissione, il padrone di casa ha asserito: “L’argomento con il quale iniziamo questa puntata preoccupa tutti noi, tutte le famiglie, perchè è il caro gas, il caro energia”.

Le bollette nei mesi autunnali potrebbero addirittura raddoppiare

ha aggiunto subito dopo, concludendo: “C’è qualche possibilità per risparmiare? Oggi vi parleremo proprio di questo”.

Al via Unomattina 2022/2023, il conduttore: “Suona la campanella come a scuola”

Nei primi secondi della trasmissione, Massimiliano Ossini ha invece paragonato l’inizio della nuova stagione del programma alla ripartenza dell’anno scolastico, asserendo: “Suona la campanella per tutti gli studenti che tornano a scuola e suona anche per noi di Unomattina“, sottolineando poi che quella del daytime di Rai1 è una grande maratona e citando i programmi in onda dopo il suo, ossia Storie Italiane, con la conduzione di Eleonora Daniele, trasmesso dallo stesso studio, ed E’ sempre mezzogiorno, con Antonella Clerici, in onda invece dagli studi Rai della sede di Milano.

“Contento di mostrarvi il nostro nuovo studio”, le parole del conduttore prima della diretta

Ieri, in occasione delle prove per la prima puntata, Massimiliano Ossini ha registrato un video condiviso dalla pagina ufficiale dei programmi del mattino di Rai1 e rilanciato sul suo profilo facebook, nel quale si è detto felice di poter far vedere in anteprima ai suoi fans la scenografia di Unomattina e ricordando ai telespettatori l’orario di inizio, ossia le 8.55. “Partiremo con l’anteprima e poi vi faremo compagnia fino alle 9.55 con questo meraviglioso programma” sono state le parole rivolte ai telespettatori. Nei giorni scorsi, durante un’ospitata a La vita in diretta, ha invece rivelato alcune anticipazioni su questa stagione della trasmissione.