Unomattina 2022/23, Ossini lancia l’anticipazione: “Saremo come una spugna…”

“Saremo come una spugna, ascolteremo ciò che accadrà”, l’annuncio del conduttore di Unomattina

E’ tutto pronto per la partenza dell’edizione invernale dello storico programma che apre il palinsesto di Rai1 ogni mattina, da lunedì condotto da Massimiliano Ossini in solitaria, dato che la collega Maria Soave, terminata l’edizione estiva (l’ultima puntata andrà in onda domani), tornerà alla guida del TG1. E proprio per lanciare la versione invernale del programma Massimiliano ieri è stato ospite del collega Alberto Matano, prendendo parte al talk che si è svolto nella seconda parte della puntata de La vita in diretta, rivelando qualche anticipazione su ciò che vedremo da lunedì nel mattino del primo canale della Rai: “Saremo come una spugna, ascolteremo tutto ciò che accadrà e cercheremo soprattutto di dare risposte”.

Massimiliano Ossini sulla nuova edizione di Unomattina: “Sarò da solo”

Dopo la dichiarazione in questione, il conduttore di Unomattina 2022/2023 ha sottolineato che da lunedì sarà, come accennato nel primo paragrafo, alla conduzione in solitaria, confermando anche ciò che è trapelato in rete nei giorni scorsi, di cui abbiamo già scritto, ossia il rinnovo della scenografia. “Avrò un nuovo studio, perciò ora sto cercando di osservare un po’ il tuo” ha ironizzato Massimiliano rivolgendosi ad Alberto Matano, con la collega Eleonora Daniele, seduta accanto a lui, che ha replicato scherzosamente: “Cerchi di copiare lo studio de La vita in diretta!”. E’ seguita una risposta da parte di Massimiliano che ha ironizzato: “Si copiano solo le cose belle e ben fatte”, mentre Alberto Matano ha detto scherzosamente: “Noi siamo tra i più copiati in tv”.

“Alla fine di ogni puntata saluterò Eleonora Daniele”, la gag del conduttore di Unomattina

Prima della fine della fine del programma, Massimiliano ha anche fatto una battuta indicando Eleonora Daniele, dicendo: “Al termine di ogni puntata saluterò lei che sarà davanti a me”, dato che Unomattina e Storie Italiane vanno in onda dallo stesso studio. Domani, dunque, ultima puntata della versione estiva della trasmissione, dove ieri Ossini e la Soave hanno aperto la diretta parlando di un drammatico incidente.