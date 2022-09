Mattino 5, Federica Panicucci fa infuriare un ospite: diretta difficile

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 28, 2022 , in Personaggi Tv

Mattino Cinque, ospite si arrabbia con la popolare conduttrice: “Cosa sono intervenuto a fare?”

Oggi la seconda parte del programma mattutino di Canale 5 è stata dedicata interamente ai fatti di cronaca più importanti di questi giorni. Ed in questa circostanza Federica Panicucci ha avuto in collegamento l’avvocato dei genitori di Saman per parlare di questo scottante caso. Purtroppo però l’ospite si è più volte lamentato di non riuscire a dire la propria, arrivando anche a prendersela con la padrona di casa:

“O mi fate parlare facendomi dire le cose o ci salutiamo…Se dovete parlare solo voi e fare delle asserzioni non capisco a cosa serva la mia presenza…”

Federica Panicucci si difende dagli attacchi dell’ospite: “Noi stiamo facendo lavoro di giornalismo”

Successivamente ha preso immediatamente la parola la conduttrice di Mattino 5, che ovviamente ha rispedito al mittente tali accuse:

“Noi non facciamo assersioni…Noi facciamo lavoro di giornalismo, il che significa mostrare e far sentire agli spettatori a casa quello che noi apprendiamo…”

L’ospite ha però subito tenuto a precisare alla presentatrice, che ieri non ha nascosto il suo imbarazzo per una parolaccia in diretta pronunciata da Charlie Gnocchi, di rispettare molto il lavoro che fanno i giornalisti. Quest’ultimo è però stato nuovamente interrotto, tanto da tornare a ‘minacciare’ di lasciare anzitempo il programma: “O mi fa parlare o parla lei…Avanti…Parli lei…”

Ospite lancia una frecciata velenosa alla conduttrice: “E’ faticoso parlare qua”

L’avvocato della famiglia di Saman ha poi ripreso la parola, asserendo di non essere mai stato così tanto in difficoltà a dire la propria in una trasmissione Tv, com’è successo stamattina a Mattino Cinque:

“Io vorrei parlare con un po’ in serenità…Ci prendiamo in giro o parliamo seriamente? E’ molto faticoso parlare con voi…Ho fatto tanti collegamenti, ma non ho mai fatto tanta fatica…Non c’è volontà di capire…Non volete ascoltare…”

Patrizia Groppelli è però immediatamente intervenuta, asserendo di credere sia fin troppo arrogante. L’acceso botta e risposta è poi continuato fino alla fine della puntata del rotocalco mattutino. Si segnala che la scaletta è stata anche stravolta perchè Federica Panicucci avrebbe dovuto parlare della Famiglia Reale, ma non c’è stato più tempo per approfondire.