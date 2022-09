Mattino 5, Federica Panicucci in imbarazzo: scappa un’altra parolaccia

Scappa una nuova parolaccia a Mattino Cinque: cala il gelo in studio

Oggi la seconda parte del programma mattutino condotto da Federica Panicucci è stata dedicata interamente al Grande Fratello Vip e a ciò che è successo ieri sera in puntata. Ovviamente spesso e volentieri la conduttrice si è anche collegata direttamente con la casa più spiata dagli italiani per spiare gli inquilini vip appena svegliati pronti ad affrontare una nuova giornata. Ad un certo punto ha mostrato Marco Bellavia, Charlie Gnocchi e Luca Salatino chiacchierare del più e del meno nel giardino della dimora gieffina. E proprio in questa occasione ecco che è successa una cosa che ha messo in estremo imbarazzo la presentatrice. Cosa? E’ partita in diretta una parolaccia a Charlie: “Luca ha vissuto giornate in cui non trovava il bandolo della matassa…Si è messo ad osservare le nostre scor***e sotto il letto…” E Luca ha quindi subito preso la palla al balzo per chiedergli: “Ma la notte chi è che score**ia?” Ovviamente è calato il gelo in studio.

Federica Panicucci in estremo imbarazzo dopo la parolaccia in diretta: “Chiudiamo qua”

Successivamente la conduttrice di Mattino Cinque è intervenuta riprendendo immediatamente la linea dopo la parolaccia in diretta. La presentatrice, che ieri è andata in onda per pochi minuti per dare spazio al dibattito legato al risultato delle elezioni politiche, non ha potuto nascondere tutto il suo imbarazzo chiedendosi il motivo per cui ogni volta che si collega con la casa più spiata dagli italiani succedono sempre queste cose:

“Va bene…Io direi che sia meglio rientrare…Io non so perchè ogni volta che entro nella Casa succedono queste cose…”

E le risate in studio si sono sprecate.

Mattino 5, la presentatrice fa una precisazione: “Anche ieri è successo”

Federica Panicucci, dopo essersi fatta una grassa risata insieme ai suoi opinionisti in studio, ha poi ricordato agli spettatori a casa che anche ieri è successa una cosa simile: “Anche ieri tra l’altro è successo…” Si segnala infatti che ieri mattina la parolaccia è sfuggita invece ad Edoardo Donnamaria, che parlando a tu per tu con Attilio Romita, ha definito qualcuno in modo poco carino lasciando la presentatrice davvero senza parole, tanto che è stata costretta a chiudere in fretta e furia la diretta dalla casa: “Ecco abbiamo beccato proprio quello, alè! Rientriamo in studio grazie! Eh vabbè…”