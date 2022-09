Mattino 5, Francesco Vecchi sulla crescita degli ascolti: “Caso di studio”

Ascolti boom di Mattino Cinque, il conduttore incredulo: “C’è stata una forte crescita”

Oggi Francesco Vecchi ha rilasciato un’interessante intervista al portale televisivo BubinoBlog. Ed in questa circostanza ha parlato della sua lunga carriera costellata da grandi successi. Ad un certo punto gli è stato fatto notare che con il suo approdo nel programma mattutino di Canale 5 gli ascolti sono nettamente aumentati rispetto al passato: “Cos’ha determinato questa ascesa?” Ed il presentatore e giornalista, con estrema schiettezza, non ha nascosto di essere rimasto sorpreso a sua volta:

“Il programma, da quando sono arrivato ha subìto una forte crescita negli ascolti. Dall’11-12% di share oggi siamo spesso sopra il 20% . Quando avviene una crescita del genere diventa un caso di studio….”

Francesco Vecchi confessa: “Ecco perchè il programma mattutino di Canale 5 ha così tanto successo”

Il giornalista e conduttore, sempre in questa intervista rilasciata al portale BubinoBlog, ha poi rivelato anche il motivo per cui pensa che Mattino 5 abbia avuto una crescita così netta negli ascolti in questi ultimi anni rispetto al passato:

“Secondo me è determinante il nostro approccio poco ideologico e sempre molto pragmatico che abbiamo nei confronti dell’attualità…”

E sugli ascolti il presentatore, il quale oggi ha avuto maggiore spazio per dare il giusto risalto al risultato delle elezioni politiche, ha confessato senza alcuna ipocrisia che sono ovviamente importanti: “Mi piacerebbe dirti che dell’auditel non sono interessato, ma sarebbe una bugia: è uno strumento che serve per confrontarci e per realizzare al meglio una scaletta…”

Mattino 5, il giornalista non lo nasconde: “A volte possono esserci aspetti critici”

Il redattore di BubinoBlog ha poi chiesto a Francesco Vecchi come viene costruita una puntata del programma mattutino di Canale 5. Il giornalista ha quindi rivelato che solitamente i contenuti da trattare nel programma vengono decisi prima, anche se tutto può cambiare se dovesse succedere qualcosa di importante nella notte o anche la mattina stessa:

“A volte bisogna disfare la scaletta e rifarne una da capo. Questo è uno degli aspetti più critici e allo stesso tempo più divertenti del nostro lavoro…”

Ovviamente per fare questo lavoro ci vuole anche una squadra numerosa: “Mattino Cinque ha l’esigenza durante la giornata di essere sempre attivo…”