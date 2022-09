Mattino Cinque, Federica Panicucci parte in ritardo: stravolta la scaletta

Federica Panicucci inizia in sensibile ritardo la diretta: ecco perchè

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Mattino Cinque. E stavolta la trasmissione è stata dedicata quasi interamente al risultato delle elezioni. Per tale ragione molti hanno pensato che questa mattina alla guida del programma ci sarebbe stato solo Francesco Vecchi per parlare di politica con i suoi tanti ospiti. Tuttavia ecco arrivare il colpo di scena. Difatti proprio sul finale il giornalista, prima di dare la linea alla pubblicità, ha annunciato agli spettatori a casa che subito dopo sarebbe arrivata in studio la collega per parlare di argomenti più frivoli: “Tra poco vi segnalo che arriva Federica…”

Mattino 5, la popolare conduttrice confessa in diretta: “Oggi è stata dedicata ampia pagina alle elezioni”

Federica Panicucci, dopo i classici saluti di rito ai numerosi spettatori a casa augurando loro un buon inizio settimana, ha subito spiegato di aver concesso il suo spazio al collega Francesco Vecchi proprio per dargli l’opportunità di parlare dei dati delle elezioni con i suoi numerosi ospiti:

“Eccoci buongiorno, bentrovati dopo aver dato un’ampia pagina giustamente delle elezioni…”

La conduttrice del rotocalco mattutino di Canale 5, che giorni fa ha stoppato la diretta improvvisamente per dare importanti aggiornamenti sul ‘caso dell’omicidio Saman’, ha poi rivelato che parlerà brevemente del Grande Fratello Vip, dando inoltre importanti anticipazioni sulla puntata di stasera: “C’è stato un litigio fortissimo tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, che vogliamo subito documentare…”

Anticipazioni Mattino 5, la conduttrice lo annuncia: “Domani andrà in onda la puntata con la formula classica”

Federica Panicucci, dopo aver parlato brevemente con i suoi numerosi ospiti in studio del Grande Fratello Vip, ha dato la linea ad Ada Alberti con il suo oroscopo. Una volta tornati poi in studio la conduttrice ha salutato gli spettatori a casa dando appuntamento a domani con una puntata che tornerà con la formula classica (prima parte dedicata alla politica con Francesco Vecchi, mentre nella seconda ampio spazio ai fatti dei cronaca più importanti della giornata):