Maurizio Lastrico, successo senza fine: “Arriverò su Canale 5 con…”

L’attore pronto per il tanto atteso ritorno: “Mi vedrete sul piccolo schermo a novembre”

Dopo l’ennesimo anno di successo, Maurizio Lastrico è più voglioso che mai di tornare in tv. L’attore, che nei mesi precedenti all’estate ha appassionato i fan con il personaggio di Marco Nardi in Don Matteo, ha girato l’Italia in tour con una larga serie di spettacoli di grandissimo successo. E tante nuove avventure sono pronte per essere messe sul piatto, come confermato dallo stesso attore e comico nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. L’arista genovese ha annunciato che presto sarà su alcuni set, mentre in autunno inoltrato lo rivedremo nel programma che l’ha lanciato verso il successo:

A breve inizieranno le riprese di una nuova serie televisiva e di un film. A novembre poi sarà la volta di Zelig. Il 31 dicembre infine mi esibirò al Politeama genovese per festeggiare il nuovo anno

L’annuncio di Maurizio Lastrico: “Sarà un anno ricco di sorprese e progetti”

Anche grazie al tanto amato ruolo di Nardi in Don Matteo la carriera di Maurizio Lastrico ha vissuto una grande impennata. Tanti ruoli diversi al cinema, teatro, fiction e il ritorno dello scorso anno a Zelig, inoltre un grandissima popolarità sui social e un affetto a dismisura da parte dei fan nei suoi confronti. Nel futuro dell’apprezzato attore c’è ancora spazio per gradite nuove avventure: “Il 2023 sarà un anno ricco di progetti e pure di sorprese” – ha spiegato l’attore chiamato a confermare gli ottimi risultati degli ultimi anni – .

Nessun ritorno nel ruolo che lo ha consacrato: i piani per il futuro dell’artista

Vestire i panni del PM in una serie tanto prestigiosa come Don Matteo non ha fatto altro che fa innamorare il pubblico di Maurizio Lastrico. Dopo tre stagioni in cui ha fatto sognare i fan con la storia d’amore con Anna Olivieri, interpretata dalla bravissima Maria Chiara Giannetta, i due potrebbero entrambi salutare la fiction. “Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi” – ha dichiarato recentemente il cabarettista che ha dunque un po’ preso le distanze da un possibile ritorno – .