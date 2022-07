Don Matteo 14, addio di Anna e Marco è ufficiale: parlano Giannetta e Lastrico

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 31, 2022 , in Serie & Film Tv

Maria Chiara Giannetta ammette sulla fiction di Rai1: “Per Anna e Marco il cerchio è chiuso”

Per tre stagioni il loro amore contraddistinto da continui ‘tira e molla’ ha appassionato i tantissimi telespettatori della fiction di Rai1 ma dopo la scena finale del bacio tra il Capitano Anna Olivieri ed il PM Marco Nardi, ci saranno nella prossima stagione di Don Matteo? A questo domanda hanno risposto i diretti interessati e, dalle loro risposte, pare proprio che l’addio sia certo ed inevitabile. Maria Chiara Giannetta, infatti, stando a quanto riporta TvMia ha ammesso:

“Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale”

Ed a farle eco ci ha pensato anche lo sceneggiatore Mario Ruggeri aggiungendo: “Lei sarà la protagonista della nuova stagione di Blanca, dunque dovremo fare i conti con la realtà.”

Don Matteo 14, Maurizio Lastrico ufficializza l’addio di Marco Nardi? “Nessun PM dura più di tre stagioni”

E se non bastano le parole di Maria Chiara Giannetta e del supervisore della sceneggiatura per confermare l’addio di Anna e Marco alla fiction di Rai1, si aggiungono anche le dichiarazioni di Maurizio Lastrico, attore genovese che appunto veste i panni del Pubblico Ministero. L’attore, sempre stando alle letterali dichiarazioni riportate sull’ultimo numero del settimanale TvMia, ha ammesso:

“Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla.”

Insomma, l’addio dei due amati personaggi sempre inevitabile, ed in effetti se l’alternativa è stravolgere le loro storie con delle tragiche uscite di scena di uno dei due è molto meglio il lieto fine.

Anticipazioni prossima stagione della fiction di Rai1: quali personaggi ci saranno

Per ravvivare le trame, in questi tredici stagione di Don Matteo c’è stato un gran via vai di personaggi, di recente ha fatto chiarezza Simone Montedoro, ma saldi al loro posto sono rimasti Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta nelle vesti della perpetua Natalina, Pippo il sagrestano che ha il volto di Francesco Scali e, dopo l’inaspettato addio di Terence Hill, il nuovo arrivato Don Massimo che ha il volto di Raoul Bova.