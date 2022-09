Michelle Hunziker sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti: “Da tanto tempo…”

Le prime parole della conduttrice dopo la conferma della gravidanza di Aurora Ramazzotti

Dopo settimane di indiscrezioni finalmente è arrivata la conferma. Aurora Ramazzotti è incinta e Michelle Hunziker molto presto diventerà mamma. La giovane nata dall’amore, poi terminato, tra la conduttrice e il cantante Eros Ramazzotti, ha dato la notizia della gravidanza al popolo social, scatenando la gioia di Michelle che su Instagram ha parlato per la prima volta del fatto che molto presto diventerà nonna. Entusiasmo a non finire e tanta voglia di vedere venire al mondo il nipote, intervenuta su Instagram la Hunziker ha così commentato la notizia:

Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango! Vi amo. Insomma è una giornata super super emotional, io chiaramente lo sapevo da tanto tempo e ora si può dire a tutti. Finalmente ha potuto dirlo anche Auri, ora possiamo tutti gioire e siamo liberi di essere felici

Michelle Hunziker diventa nonna: l’annuncio della figlia

Questa mattina il popolo dei social si è svegliato con il tanto atteso annuncio di Aurora Ramazzotti, che ha confermato finalmente la notizia della sua gravidanza dopo settimane di indiscrezioni. Con un video ironico pubblicato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha così dato la notizia ai suoi fan: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!” – le parole di Aurora che ha fatto così chiarezza per la gioia di tutti, mamma Michelle compresa – .

Gioia della conduttrice, come l’avrà presa il nonno?

Se Michelle Hunziker ha preso benissimo la notizia della gravidanza della figlia Aurora, la reazione di Eros Ramazzotti è invece avvolta nel mistero. Il cantante e papà della giovane influencer non ha dato traccia dell’evento sui social, probabilmente scegliendo una via più riservata per dire la sua alla ragazza. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il fidanzato, sono legati da diversi anni, precisamente dal 2017, con l’uomo laureato in ingegneria che lavora come business analyst, non amando più di tanto le apparizioni in pubblico, non essendo un personaggio televisivo.