Milo Infante si arrabbia in diretta: il gesto di Pierluigi Diaco non piace

Pierluigi Diaco fa slittare la trasmissione del suo collega, che non la prende bene

Come ogni giorno Milo Infante conduce nel primo pomeriggio di Rai Due il programma Ore 14. Nella trasmissione vengono affrontati argomenti strettamente legati all’attualità. Oggi prima dell’inizio della trasmissione, come riportato dal portale televisivo DavideMaggio.it, è andato in onda il popolare collega, che ha dato le anticipazioni sulla puntata di oggi di BellaMà. Peccato che questa ‘irruzione’ abbia fatto andare su tutte le furie il giornalista, il quale si è sfogato amaramente in diretta (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Milo Infante infastidito per aver iniziato il programma in ritardo: “Cambierò il titolo”

Come detto precedentemente il giornalista non ha per nulla gradito iniziare il suo Ore 14 in ritardo di ben 7 minuti per dare spazio a Pierluigi Diaco, che ha dato le anticipazioni sulla puntata di oggi di BellaMà. Per tale ragione il conduttore ha colto la palla al balzo per iniziare la sua trasmissione con una vena polemica, arrivando a dire che forse sarebbe giusto cambiare il titolo:

“Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14, che oggi comincia alle 14.07, quindi dovremmo cambiare probabilmente titolo al programma…”

E subito dopo il conduttore ha iniziato la puntata parlando degli argomenti del giorno. Il suo collega, che ha recentemente ha intervistato Valeria Marini, gli risponderà per le rime? Chissà, una cosa però sembra essere evidente un po’ a tutti: c’è un certo clima teso a Rai Due.

BellaMà e la mossa per guadagnare ascolti: la puntata di ieri ha segnato solo il 2.7% di share

Il portale DavideMaggio.it ha anche rivelato di credere che la mossa di Pierluigi Diaco di dare le anticipazioni sulla puntata di oggi della sua trasmissione precedendo così il programma di Milo Infante sia un po’ un tentativo per cercare di aumentare gli ascolti, che in questi giorni sono crollati (ieri la puntata ha registrato solo il 2.7% di share). Tuttavia il portale televisivo ha anche fatto notare che se tutti i giorni dovesse dare le anticipazioni potrebbe essere il suo collega a farne le spese: “Alla fine non gioverà a Diaco ma potrebbe invece influire negativamente su Infante, che già dall’umore non è apparso entusiasta…”