Valeria Marini, sorpresa rovinata a Pierluigi Diaco: è successo a Bella Ma’

Pierluigi Diaco spiazzato dalla showgirl: sorpresa rovinata a Bella Mà

Nella puntata di oggi, martedì 13 settembre, del talk di Rai2 è stata ospite Valeria Marini che si è raccontata tra aneddoti e retroscena sia sulla sua lunga carriera che sulla sua vita privata. Tuttavia, durante la chiacchierata con il conduttore quest’ultima ha involontariamente rovinato la sua sorpresa. Nel dettaglio, Diaco, indicando il gruppo di giovani concorrenti/opinionisti ha rivelato alla showgirl sarda:

“Ho saputo una cosa stamattina cioè che tra il pubblico anzi tra gli aspiranti concorrenti c’è un ragazzo che collabora…”

Peccato però che non abbia neanche avuto il tempo di finire che la Marini ha subito aggiunto:

“Che collabora con me… si lo sapevo Diego. Io con il pensiero ho seguito il suo provino, l’ho chiamato per sapere come stava andando.”

Subito dopo c’è stato un momento di gelo visto che la sorpresa non si è rivelata tale, ma poi il conduttore ha continuato come niente fosse.



Valeria Marini senza filtri nel talk di Rai2: “La Fede è stata la mia àncora di salvezza”

Durante la lunga chiacchierata con Pierluigi Diaco, la showgirl si è raccontata senza filtri e soprattutto si è sbilanciata sulla sua vita privata e sul suo rapporto con Fede. Tutte le domeniche va a messa e se qualcuna salta subito si confessa, la Marini ospite a Bella Mà ha confessato:

“Non c’è mai stato un momento in cui ho pensato di essere stata abbandonata da Dio. La fede è stata la mia ancora di salvezza nei momenti difficili, ma Dio non abbandona mai.”

E poi ancora ha aggiunto: “La fede è luce e pregare mi dà tantissimo equilibrio.” Prossimamente, invece, la showgirl sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. E proprio sul programma di recente ha fatto delle rivelazioni.

Bella Mà al via su Rai2: la prima puntata totalizza il 4.37% di share

C’era molta attesa per l’esordio del talk di Pierluigi Diaco ed in molti auspicavano un sonoro flop considerando sia il conduttore, stroncato da un giornalista, che il tipo di format, uno scontro generazionale tra Generazione Z e Boomer. Invece la prima puntata ha debuttato in linea con gli ascolti della rete con 353.000 telespettatori ed il 4.37%. il programma va in onda da lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17.15.