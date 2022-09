Mina Settembre 2, Giorgio Pasotti infuriato: “Sarebbe squallido se…”

Giorgio Pasotti difende Giorgia Meloni: “Per lavorare non ho mai venduto l’anima”

Manca davvero poco ormai al debutto di Mina Settembre 2 e proprio ieri si è tenuta la conferenza stampa della serie tv di Rai1. Come riporta Bubinoblog.it uno degli attori protagonisti ha commentato all’Adnkronos anche l’attuale campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni del 25 settembre. Pasotti ha spiegato che ormai c’è una sorta di regola secondo la quale l’arte sarebbe dichiaratamente di sinistra. Lui però si dice non d’accordo e aggiunge di conoscere colleghi apolitici oppure di destra. Secondo lui alcuni colleghi direbbero di essere di sinistra per comodo. E aggiunge:

“Spero non sia così perché sarebbe un po’ squallido. Perché per lavorare io non ho mai venduto l’anima al diavolo e mi auguro che l’arte continui ad essere libera”.

L’attore di Mina Settembre 2 e la riflessione su Giorgia Meloni: “Vedo accanimento nei suoi confronti”

Non solo Giorgio Pasotti ha lanciato una frecciatina ai colleghi che si autodefiniscono di sinistra ma ha anche commentato le prese di distanza che molti artisti stanno prendendo nei confronti della leader di Fratelli D’Italia. L’attore si è detto preoccupato perché questa campagna elettorale secondo lui rischia di toccare il punto più basso nei confronti degli esseri umani. E proprio su Giorgia Meloni ha aggiunto:

“E’ una donna e vedo un accanimento nei suoi confronti non solo poco galante ma addirittura barbaro”.

L’attore ha poi aggiunto che spesso ci si lamenta perché le donne non vengono rispettate ma questo deve valere anche per la Meloni che, prima di essere un politico, è un essere umano.

Giorgio Pasotti e l’appello al pubblico: “Bisogna andare a votare”

E mentre il pubblico della fortunata serie tv di Rai1, campionessa di ascolti con la prima stagione, non vede l’ora di vedere chi sceglierà Mina Settembre tra il ginecologo Mimmo (Giuseppe Zeno) e l’ex marito Claudio, l’attore che presta il volto a quest’ultimo ha lanciato un importante messaggio contro l’astensionismo.

“Bisogna andare a votare. E’ indispensabile, mi rivolgo agli astensionisti. Capisco l’indecisione ma è importante esprimere un voto”

ha detto Pasotti rivolgendosi soprattutto ai giovani. L’attore ha infatti ricordato che è in gioco il loro futuro.