Mina Settembre pronta a perdonare Irene? Serena Rossi: “Tante decisioni”

Mina Settembre 2, attrice protagonista svela: “Il mio personaggio si confronterà con il perdono”

Serena Rossi è pronta per vestire di nuovo i panni dell’assistente sociale del consultorio di Napoli. Domenica 2 ottobre infatti tornerà la fortunata fiction di Rai1 con una seconda stagione ricca di novità. La protagonista infatti dovrà tornare a interfacciarsi con la migliore amica, Irene, dopo aver scoperto che per anni è stata l’amante del padre. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni l’attrice partenopea ha rivelato:

“Si confronterà con il perdono, prenderà tante decisioni”.

A creare problemi alla protagonista sarà anche la sua situazione sentimentale. Mina prenderà una decisione tra Domenico e l’ex marito Claudio ma “non sarà facile” in base quanto rivelato dall’attrice, che ha dichiarato: “Chiederà aiuto alla psicologa Giulia Postiglione”. Sarà proprio il personaggio interpretato da Antonia Liskova a riservare sorprese nella nuova stagione della fiction di Rai1. L’attrice partenopea ha infatti svelato su di lei: “Si rivelerà un personaggio chiave”. Sarà inoltre divertente vedere il rapporto che nascerà tra l’assistente sociale e la zia Rosa, interpretata da Marisa Laurito, anche lei new entry nel cast.



Serena Rossi, spunta un retroscena sul marito: “C’è una questione su cui non siamo d’accordo”

Nella seconda stagione di Mina Settembre ritroveremo anche Davide Devenuto, che veste i panni del marito di Irene. Proprio sul compagno l’attrice partenopea ha svelato che stanno sistemando casa, a partire dagli armadi per poi pensare alle tende. Proprio le tende sarebbero il pomo della discordia in famiglia. “Io le vorrei mettere perchè secondo me arredano” ha raccontato l’attrice svelando poi: “Lui invece ama vedere il verde fuori dalla finestre, chissà chi vincerà”. Intanto la coppia, tende a parte, continua ad essere inseparabile e affiatata, a prova di bomba.

“Stamattina ero agitatissima”, cosa è successo alla protagonista di Mina Settembre

Non sono mancati gli imprevisti per Serena Rossi durante l’intervista concessa al noto settimanale. L’attrice infatti, proprio mentre era con il giornalista, ha ricevuto la chiamata dalla scuola del figlio Diego, che non si era sentito bene. “Stamattina ero agitatissima” ha raccontato riferendosi all’episodio “invece ora è qui bello vispo che mi chiede se gli compro una pistola spara ketchup”. Insomma nulla di grave per il figlio di sei anni, intanto nella prima puntata della serie tv di Rai1 non mancheranno i colpi di scena e ci sarà un’evoluzione importante.