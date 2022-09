Mina Settembre 2, Serena Rossi: “Colpi di scena e un’evoluzione importante”

Serena Rossi, spoiler sulla fiction di Rai1: “Ci saranno vari colpi di scena e…”

L’attesa è terminata: finalmente domenica 2 ottobre inizierà la seconda stagione di Mina Settembre. La fiction di Rai1 con Serena Rossi, che ha avuto tanto successo, è pronta a stupire i telespettatori. Chi sceglierà Mina? Claudio o Domenico? L’attrice napoletana ha rivelato al RadiocorriereTv:

“Ci sarà un’evoluzione importante e vari colpi di scena. Ritroveremo Mina in standby nelle sue decisioni, la vedremo di ritorno dalle vacanze a Procida senza aver deciso, ma quello che sembrerà subito risolto non sarà cosi per davvero”.

Le anticipazioni della prima puntata rivelano che Claudio rimarrà gravemente ferito in un attentato e Mina deciderà di tornare con lui ma la donna non riuscirà a togliersi dalla testa Domenico. A rallegrare le giornate di Mina ci penserà zia Rosa interpretata da Marisa Laurito. La Rossi anticipa che nel corso delle puntate verranno fuori anche le fragilità della zia.

Mina Settembre 2, l’attrice sul suo personaggio: “Ci accomuna l’empatia”

Serena Rossi, che ha fatto una confessione sulla fiction, è molto legata al suo personaggio:

“Mi piace tantissimo. Ha un’empatia che un po’ ci accomuna. In questa stagione ancora di più. Avremo delle storie di puntata molto forti che riguardano i giovani”.

Mina terrà un corso di educazione sentimentale e sessuale in una scuola media. Un’altra cosa che fa amare follemente Mina a Serena Rossi è che è una donna attenta agli altri, pronta ad accogliere tutti, gli ultimi ma non è perfetta così come non lo sono Lolita Lobosco, Imma Tataranni, sono “delle eroine a modo loro, nella loro normalità”.

Serena Rossi e le critiche: “Non rispondo mai perché alla fine fanno piacere”

Ma che rapporto ha Serena Rossi con le critiche? Risponde l’attrice: “Alle critiche non rispondo e alla fine mi fanno piacere. Ci sta, se sei esposta al giudizio, lo sei nel bene e nel male”. E’ contenta che il pubblico la veda come una persona normale, rassicurante e che la tratti come una di famiglia. L’appuntamento con la prima puntata di Mina Settembre 2 è per domenica 2 ottobre in prima serata su Rai1.