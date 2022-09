Nicola Savino e il retroscena mai svelato: “Mia moglie mi aiuta a…”

100% Italia, il conduttore non l’aveva mai rivelato prima: “Mi dà preziosi consigli”

Nicola Savino è tornato in Tv alla conduzione del nuovo game show dell’access prime time di Tv8. E al momento gli ascolti lo premiano, visto che è sempre riuscito a superare l’agguerrita concorrenza riportando così il canale edito da Sky a primeggiare in quella difficile e competitiva fascia oraria. Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo ha rilasciato una lunga intervista proprio per parlare di questa sua nuova avventura per cui ha lasciato Mediaset dopo tanti anni. La decisone di lasciare l’Azienda del Biscione l’ha presa di comune accordo con sua moglie, che gli ha sempre dato preziosi consigli:

“Mi fido ciecamente di quello che mi dice mia moglie, perchè è davvero molto difficile che si sbagli…”

Tra l’altro sua moglie lavora al suo fianco da diversi anni: “Si prende cura della mia immagine: tutti i miei look sono studiati proprio da lei…”

Nicola Savino fa una confessione: “Mia figlia si è interessata del mio lavoro solo ultimamente”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto al popolare conduttore del game show 100% Italia che rapporti ha con la figlia. E su quest’ultima ha colto subito la palla al balzo per svelare un altro retroscena. Difatti il conduttore, che pare presto condurrà un programma in prima serata, ha subito rivelato di avere con la ragazza un ottimo rapporto, aggiungendo che ha iniziato ad interessarsi del suo lavoro solo nel momento in cui ha lasciato Mediaset per passare a Tv8:

“E’ imprevedibile, com’è giusto che sia per una ragazza della sua età…Ha anche cominciato ad interessarsi al mio lavoro ed è molto incuriosita dal mio passaggio a questo canale…”

Il conduttore ha un obiettivo con il suo nuovo game show: “Vorrei diventare uno di famiglia”

Il presentatore Nicola Savino ha poi rivelato sul settimanale Nuovo che con il suo game show 100% Italia ha come obiettivo dichiarato di farlo diventare un appuntamento fisso con gli spettatori a casa, che per ora hanno risposto molto positivamente, visti gli ottimi ascolti ottenuti in queste prime puntate:

“Vorrei sedermi metaforicamente sui loro divani e, giorno dopo giorno, diventare uno di famiglia…”

L’impresa non è comunque facile perchè proprio nell’access prime time tutte le reti sono accesissime con le loro proposte.