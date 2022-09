Nicola Savino, per lui non solo 100% Italia: “Progetto in prima serata”

Al via 100% Italia ma per il conduttore non sarà l’unico impegno su Tv8

Ci siamo, tutto è pronto per il debutto della nuova trasmissione condotta da Nicola Savino da stasera, lunedì 12 settembre, alle 20:30 su Tv8. Intervistato dal settimanale Tele Sette però il conduttore svela come questo non sia in realtà l’unico impegno che lo attende nella nuova stagione televisiva su Tv8. Infatti Savino spiega che tra lui e la rete c’è un contratto di esclusiva e che non lo hanno chiamato per condurre soltanto questo nuovo programma.

“C’è un progetto articolato, anche di prime serate”

aggiunge il conduttore. Al momento tutto tace sui prossimi progetti ma Savino crede molto nella rete in cui è approdato e si definisce il capitano, oltre ai volti principali di Sky.

Nicola Savino spiega il meccanismo del nuovo programma: “C’è da ragione e nel farlo ci si diverte”

Nel corso dell’intervista il conduttore parla delle sorprese di 100% Italia e di come funziona il nuovo format di Tv8. In studio ci saranno 106 persone tra cui il conduttore, 4 concorrenti (divisi in 2 squadre), il sondaggista Livio Gigliuto e un campione di 100 italiani. Questi ultimi sono stati reclutati in base a caratteristiche specifiche: 52% donne e 48% uomini, tra i 18 e gli 80 anni, più anziani che giovani.

“C’è da ragionare e nel farlo ci si diverte”

aggiunge il conduttore. Il programma avrà inoltre quattro fasi: La maggioranza, Vox Pop, La sfida dei 100 e Prendere o lasciare. Lo scopo del gioco è quello di indovinare gusti, abitudini e opinioni.

Come sono i rapporti tra Nicola Savino e Mediaset? “Idilliaci”

Quella che inizia stasera non sarà la prima avventura di Savino sulla rete visto che nel 2004 aveva partecipato ad una rubrica di cinema su Sky. Il ritorno avviene però in grande stile e soprattutto dopo anni e anni passati a Mediaset dove, tra le ultime cose, Nicola ha condotto per molto tempo Le Iene. Eppure durante l’intervista il conduttore spiega che il progetto di 100% Italia non ha creato nessun attrito con Mediaset. Nicola spende parole di affetto e stima per Piersilvio Berlusconi e aggiunge: