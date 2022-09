Nicola Savino, al via 100% Italia con una sorpresa: “Emozioni mai provate prima”

Scritto da Denis Bocca , il Settembre 11, 2022 , in Personaggi Tv

Il conduttore di 100% Italia non lo nasconde: “Il mio nuovo quiz mi dà emozioni mai provate prima”

Si merita tutto il successo possibile, Nicola Savino: volto rassicurante della televisione italiana in grado di passare benissimo dal ruolo di conduttore a quello di opinionista e viceversa. Se la passata edizione dell’Isola dei Famosi è stata un successo di critica è solo grazie al feeling creatosi tra Nicola Savino, Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Ora è pronto per una nuova avventura su Tv8 con 100% Italia e al settimanale Nuovo Tv svela: “Il mio nuovo quiz mi dà emozioni mai provate prima”.

Nicola Savino in onda tutte le sere su Tv8: “Riporto in televisione i sondaggi”

Andrà in onda tutte le sere, 100% Italia, e il conduttore ci ha tenuto a spiegare che è molto orgoglioso del fatto che “riporto in tv i sondaggi” un po’ come fece Mike Bongiorno con Superflash e Pentatlon. Oltre alla possibilità di entrare ogni sera nelle case degli italiani avrà la possibilità di relazionarsi con un vero campione certificato di italiani di diverso sesso, età e provenienza geografica. Insomma, puntata dopo puntata si formerà un’ottima squadra, e Nicola Savino, che ha detto addio a Mediaset e al suo ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi, spera che possa essere un successo e piacere a più spettatori possibili.

100% Italia al via da domani (12 settembre): come funziona il nuovo quiz di Nicola Savino

Ma come funziona 100% Italia, il nuovo quiz di Nicola Savino in onda da domani, 12 settembre, su Tv8 alle 20.30? Il programma guiderà gli italiani alla scoperta delle loro abitudini. In studio ci saranno due squadre di due concorrenti ciascuna e 100 persone – tra i 18 e gli 80 anni – che è il campione rappresentativo del popolo italiano. Ci saranno tre manche dove dovranno rispondere esattamente a 100 sondaggi proposti. La prima parte del game show si chiama La maggioranza mentre la seconda parte si chiama Vox Pop. La terza manche si chiama La sfida dei 100. La squadra col jackpot più alto accederà all’ultima sfida che si chiama Prendere o lasciare dove bisogna azzeccare le quattro risposte più frequenti.