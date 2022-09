Nicola Savino, retroscena spiazzante su 100% Italia: “Hanno litigato…”

Il conduttore rivela sul nuovo programma: “Padre e figlia hanno litigato tra di loro”

Per Nicola Savino è tempo di gustarsi la nuova avventura al timone di TV8. Il conduttore da poco sbarcato sulla nuova tv ha iniziato l’esperienza alla guida del suo 100% Italia. Un programma che ha regalato al conduttore la possibilità di guidare un game show all’ora di cena, un’esperienza che Savino desiderava a tutti i costi. Intervistato dal settimanale Visto l’ex presentatore de Le Iene e di Colorado, oltre che dell’Isola dei famosi, ha svelato alcuni retroscena molto curiosi sul format di TV8, rivelando anche un episodio clamoroso avvenuto in una delle 17 puntate già registrate:

Abbiamo visto che le coppie sono molto competitive, sia l’una contro l’altra che tra di loro. Per esempio un padre e una figlia che litigavano tra di loro. Per non parlare del fatto che dal 2007 in poi l’era digital ha creato un’ infinità di nicchie

Nicola Savino confessa: “Cambiare è sempre spiazzante”

Dopo una vita passata a lavorare tra radio, Rai e Mediaset per Nicola Savino è arrivato il momento di una nuova grande esperienza. Da poco l’ex opinionista dell’Isola dei famosi è sbarcato su TV8 alla guida del suo primo game show 100% Italia, un cambio radicale che non era per niente scontato, stando alle parole del conduttore sul settimanale Visto: “Cambiare è sempre spiazzante – ha spiegato il conduttore – , considero alla mia età un privilegio quello di poter cambiare lavoro. Non tante persone della mia fascia d’età possono permetterselo”. Per me rappresenta l’opportunità di fare una cosa nuova” – le dichiarazioni di Savino che non ha nascosto le emozioni di questi giorni -.

Sorpresa a 100% Italia: cosa ha scoperto il padrone di casa

Prendere il timone di 100% Italia è stato molto importante anche in termini di nuove conoscere per Nicola Savino. Intervistato dal settimanale Visto il presentatore ha ammesso di aver fatto delle scoperte molto curiose giocando sulle abitudini degli italiani. Parlando alla rivista l’ex volto de Le Iene ha infatti rivelato quale sia stata la curiosità più intrigante di queste prime puntate: “Ho chiesto ‘cosa fai prima di andare a letto?’. Ero convinto che la maggioranza avrebbe detto ‘lavarsi i denti’, invece ha stravinto ‘guardo il cellulare’.