Nina Moric parla dei suoi problemi di salute: “Il dolore mi sta consumando”

Nina Moric parla apertamente dei suoi problemi di salute sui social: “Dolore fisico atroce, mi sta consumando”

Nina Moric sta combattendo con alcuni problemi digestivi che la stanno massacrando fisicamente. Non sta vivendo un bel periodo la famosa modella croata, ex concorrente de l’Isola dei Famosi e ospite di vari programmi come Live – Non è la D’Urso, che nelle ultime ore tra le sue storie Instagram ha pubblicato un referto medico dove dice di essersi sottoposta alla gastroscopia: “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”.

Nina Moric combatte il dolore con le sue principali passioni: l’arte e la televisione

Questo problema intestinale sta costringendo l’ex moglie di Fabrizio Corona, che ultimamente ha preso la sua rivincita su Ilary Blasi, a restare molto tempo a casa, in attesa di un miglioramento della propria salute. Alla fine del documento pubblicato dalla modella si legge che è in corso una valutazione istologica per scoprire l’origine del problema intestinale. Nel frattempo, Nina Moric cerca di distrarsi con le sue più grandi passioni: da un video successivo al documento medico si vede infatti che è intenta a guardare un documentario su Freddy Mercury, uno dei suoi più grandi idoli.

La mancanza per il figlio Carlos si fa sentire per Nina Moric: la dedica toccante per il suo grande amore

Un’altra batosta per Nina Moric è rappresentata dal fatto che il suo grande amore, il figlio Carlos, avuto venti anni fa dall’ex marito Fabrizio Corona, ha scelto di vivere con il padre a causa di alcune incomprensioni con lei, e alla sua ultima festa di compleanno non ha invitato la madre. Nonostante ciò, un figlio è sempre il tesoro più prezioso per una madre e Nina Moric ha voluto condividere sui social una dedica toccante per Carlos, in cui afferma di soffrire parecchio per la sua lontananza. La modella croata ha voluto mettere in chiaro che niente e nessuno potrà mai mettere in discussione l’amore infinito che prova nei suoi confronti. Un messaggio profondo che ha emozionato molte persone e fan della modella ma che, almeno per ora, non sembra aver cambiato la situazione tra i due.