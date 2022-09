Fabrizio Corona e la sua rivincita su Ilary Blasi: “Caduta la maschera”

Ilary Blasi nel mirino dell’ex fotografo dei vip: “E’ arrivato il momento della verità”

Ieri è uscita sul Corriere della sera una lunga intervista rilasciata da Francesco Totti, il quale non ha risparmiato delle vere e proprie bordate nei confronti della sua ex moglie, rea a suo dire di aver addirittura ‘rubato’ dei suoi Rolex. Finita qua? Nemmeno per idea perchè in queste ultime ore è stato Fabrizio Corona a mettere il carico da novanta su tutta questa faccenda. Cosa ha detto? Come riportato dal portale di gossip Biccy.it, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha rivelato di essere ben contento che finalmente sia caduta la maschera alla popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi: “È caduta la sua maschera finalmente…” E sul famoso alterco ai tempi del GF Vip 3 tra loro ha detto di credere che la presentatrice abbia voluto semplicemente attaccare il suo ormai ex marito:

“Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me….”

Fabrizio Corona non ha pietà della popolare conduttrice: “Finalmente adesso si incominciano a capire un po’ di cose”

L’ex fotografo dei vip è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti di Ilary Blasi. Cos’altro ha detto? Come riportato sempre dal portale di gossip Biccy.it l’ex marito di Nina Moric non ha fatto mistero di essere particolarmente felice che finalmente grazie all’intervista rilasciata da Francesco Totti su Il Corriere della sera finalmente la gente abbia iniziato ad aprire un po’ gli occhi:

“Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose…”

Successivamente l’uomo ha rivelato di credere che i due ex coniugi, sempre al centro del gossip, non si siano neppure mai amati: “È una storia costruita e gestita per interessi comuni…L’amore non c’entra niente. Chi ama non tradisce…”

L’ex fotografo dei vip fa un’importante promessa: “Su questa faccenda vi racconterò tutto”

Fabrizio Corona ha poi concluso questo suo lungo intervento cogliendo la palla al balzo per fare un’importante promessa ai suoi tanti fan. Cosa ha detto? Come riportato sempre da Biccy.it l’ex compagno di Belen ha rivelato che sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti svelerà succosi retroscena mai usciti prima: “Settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto…E’ giunto il momento di raccontare la verità e aprire il vaso…” Che rivelazioni scottanti farà?