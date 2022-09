Oggi è un altro giorno, Elenoire Casalegno shock: “Mia figlia stava morendo”

Elenoire Casalegno racconta il sua dramma da Serena Bortone: “Mia figlia stava morendo”

Ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, giovedì 22 settembre, è stata la showgirl e conduttrice che ha concesso una lunga intervista incentrata sia sulla sua vita professionale che su quella privata. La conduttrice, durante la chiacchierata, ha ricordato lo spavento subìto dall’allora compagno della showgirl Omar Pedrini che è stato colpito da un aneurisma aortico ma non è stato l’unico dramma provato dalla Casalegno. Quest’ultima infatti ha scioccato tutti confessando:

“Io ero all’ottavo mese, aspettavo mia figlia mi svegliai una mattina pensando ci fosse qualcosa che non andava, andai a fare il monitoraggio ed il battito era inesistente e la dottoressa disse ‘tra venti minuti deve nascere la bambina senno muore’ aveva due giri intorno al collo ed uno a bretella.”

Oggi è un altro giorno, la showgirl spiazza: “Mia figlia è nata con un cesareo d’urgenza”

Elenoire Casalegno, durante la sua ospitata nel talk di Serena Bortone, ha rivelato che la figlia stava morendo soffocata dal cordone ombelicale. Il racconto ha scioccato tutti i presenti ed anche la conduttrice che è letteralmente rimasta senza parole. Tuttavia per fortune la situazione si è svolta per il meglio ed infatti la showgirl oggi ha una figlia, Swami che oggi ha 23 anni ed nata dalla relazione con il Dj Ringo. La Casalegno nel programma di Rai1 ha infatti aggiunto:

“Non ho avuto tempo di capire, mi hanno portato d’urgenza in sala operatoria per il cesareo. La mattina dopo me l’hanno data ed io lo guardata ed ho pensato come fosse stato possibile di fare un essere umano così perfetto.”

La conduttrice ammette nel talk di Rai1: “Ho avuto una figlia giovanissima”

Elenoire Casalegno ad Oggi è un altro giorno dopo il racconto shock della figlia che ha rischiato la vita prima di nascere, ha poi parlato di che tipo di madre è stata. Diventata genitore giovanissima, a soli 23 anni, ha ammesso che in molti, soprattutto suoi colleghi, le hanno sempre chiesto il perché di quella scelta. E la showgirl da parte sua ha dichiarato: “Perché mettere al mondo un figlio, e limitare il lavoro, la propria vita. Arriva un momento in cui sei pronta. È difficile da spiegare, non c’è una regola. Arriva, punto. Oggi Swami ha 20 anni, e alla domanda ‘perché?’ rispondo perché mi ha salvato la vita” Ieri invece nel talk, Vera Gemma ha confessato la fine della relazione con Jeda.