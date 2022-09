Oggi è un altro giorno, Vera Gemma rompe il silenzio: “È finita con Jeda”

L’attrice nel talk di Serena Bortone conferma la rottura con Jeda: “Sono single”

Dopo settimane di rumors e gossip la conferma è arrivata adesso, ospite ad Oggi è un altro giorno, infatti, Vera Gemma ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Jeda. I due stavano insieme da alcuni anni e la loro relazione ha fatto molto rumore per la differenza di età ma poi durante la partecipazione dell’attrice come concorrente a L’Isola dei famosi in molti hanno apprezzato il loro rapporto andando oltre gli stereotipi. I due sembravano una coppia affiatata e felice ma invece nelle scorse settimane la stessa attrice aveva confessato di essere in crisi senza scendere nei dettagli ed oggi, durante la chiacchierata con la Bortone ha confessato:

“Io innamorata? Adesso sono in pausa, per la prima volta nella mia vita da quando ho 16 anni, sono single. E per ora sto bene così.”

Oggi è un altro giorno, Vera Gemma confessa: “Ho amato anche donne”

Durante la chiacchierata con Serena Bortone l’attrice si è raccontata a 360° sulla sua vita privata e professionale, e dopo aver ammesso di essere single dopo la crisi, ha confessato di aver amato anche delle donne in passato ma di preferire ‘gli uomini e la loro stupidità’. Nel dettaglio, l’attrice figlia di Giuliano Gemma ha confessato:

“Ho avuto storie con un paio di donne però ho capito che mi piacciono gli uomini. Ero in fase di sperimentazione.”

e poi ha aggiunto che le donne sono molto più complicate degli uomini da gestire soprattutto perché più complesse e più gelose.

Vera Gemma non trattiene l’entusiasmo per aver vinto un premio: “Ho dimostrato di avere talento”

L’attrice di recente ha vinto il Leone come miglior attrice per la sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia 2022, il bellissimo premio lo ha portato in studio da Serena Bortone e, senza trattenere l’entusiasmo e l’orgoglio, ha ammesso: “Mi ha preso un colpo! È stata una grande sorpresa, io ero consapevole del grosso lavoro che avevo fatto. Ce l’ho fatta, una volta nella vita ho dimostrato di avere talento. Mi basta pure così.” Aggiungendo che anche il figlio 11enne Maximus che di solito non la segue mai in tv ha invece seguito la sua premiazione.