Dolore ad Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: “Il cuore è straziato”

Serena Bortone addolorata per la tragedia delle Marche: “Il nostro cuore è straziato”

La furia del maltempo ieri notte non ha lasciato scampo al Nord delle Marche, le zone più colpite sono state Senigallia, Astra e Tre Castelli. Le vittime accertate al momento sono 9 e ci sono ancora 4 dispersi. E la conduttrice di Oggi è un altro giorno non poteva non aprire la puntata odierna addolorata e provata per la tragedia:

“Il nostro cuore è tutto nella zona delle Marche colpito da questa terribile sciagura, siamo in collegamento con l’inviato del Tg1, ci sono stati 9 morti e 4 dispersi. Oggi il nostro cuore è straziato da quello che è avvenuto.”

Subito l’inviato ha fornito ulteriori dettagli sulla tragedia, fortunatamente il numero dei morti, inizialmente fissato in 11, successivamente è stata ribassato a 9.

Oggi è un altro giorno, la conduttrice senza parole per le vittime dell’alluvione: “Vi siamo vicini”

Nel corso della puntata odierna del suo talk, Serena Bortone ha dato la linea ai suoi inviati sul posto. Nelle Marche era presenta Valerio Scarponi che ha intervista la signora Adriana che ieri notte a causa dell’alluviano ha perso il marito ed il figlio. La testimonianza della donna che ha raccontato quei terribili momenti spiegando che padre e figlio si trovavano nel garage e che nel giro di pochi minuti si è allagato è stata particolarmente toccante tanto che la conduttrice visibilmente provata ha ammesso:

“Signora Adriana le possiamo soltanto dire che le siamo vicini.”

Serena Bortone provata per il dramma delle Marche: “Ha piovuto il doppio di quello che piove in estate”

Ad Oggi è un altro giorno sono intervenuti anche degli esperti per spiegare che cosa è successo nelle scorse ore nelle Marche ed anche la stessa conduttrice, leggendo il comunicato della Protezione Civile ha spiegato: "E' piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove in queste zone in un anno e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove in estate." E poi ancora provata ha continuato a leggere: "E stato un quantitativo di acqua che si è riversato sui territori in maniera repentina portando scompiglio e morte".