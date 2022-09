Serena Bortone gelata da Francesco Oppini: “Non mettermi in mezzo”

Oggi è un altro giorno, l’opinionista gela Serena Bortone in diretta

C’è stato un momento un po’ teso nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, giovedì 15 settembre, tra la conduttrice e Francesco Oppini che in questa edizione è nel cast fisso del programma, i cosiddetti ‘affetti stabili’. Nel dettaglio, come ormai avviene da settimane, anche nella puntata di oggi è stato dato ampio spazio alla morte della Regina Elisabetta i cui funerali si svolgeranno domenica. Ed ovviamente al centro delle notizia c’è anche il nuovo Re, Carlo III che per tutta la vita è vissuto all’ombra della madre importante. Ed in certo senso una madre ingombrante l’ha avuta anche Francesco Oppini, essendo il figlio di Alba Parietti. La Bortone quindi si è rivolta all’opinionista parlando di ‘madre impegnativa’ ma la sua risposta l’ha gelata.

Francesco Oppini, imbarazzo in diretta: “Preferirei non essere tirato in mezzo su mia madre”

Tirato in mezzo da Serena Bortone, l’opinionista di Oggi è un altro giorno, sorridendo ma un po’ imbarazzato ha ammesso:

“Voglio essere tirato in mezzo il meno possibile su questo argomento.”

Del resto però è comprensibile che l’uomo voglia staccarsi dalla madre importante e cercare una sua strada televisiva in maniera indipendente ed autonoma e venire chiamato in causa quasi sempre in relazione alla madre Alba Parietti alla lunga può essere stancante. Oppini poi, ha detto la sua sul nuovo sovrano del Regno Unito: “Sono completamente dalla sua parte a settant’anni, non può competere o compararsi con la regina.”

Serena Bortone torna a parlare della morte della Regina Elisabetta: “Colpita dalla compostezza”

Dopo la breve parentesi e lo scambio di battute tra l’opinionista e la conduttrice di Oggi è un altro giorno (che ieri ha avuto una brusca interruzione), quest’ultima è tornata a parlare dei funerali della sovrana inglese sottolineando come una cosa l’ha colpita molto: “Tutti i giornali si sono concentrati sull’assoluta preparazione dell’evento fin nei dettagli e poi a me ha molto colpito la compostezza di tutti i reali i figli ed i nipoti davanti a questa perdita.” Nella scorsa puntata, invece, una sua frase aveva lasciato perplesso Tiberio Timperi.