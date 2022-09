Oggi è un altro giorno, Serena Bortone spaventata da un ospite: “Ho paura”

Serena Bortone e la surreale intervista a Roberto Da Crema: “Ho un po’ di paura”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, martedì 27 settembre, è stato ospite il re delle televendite anni ’90 che ha tenuto banco per circa un’ora nel salotto di Rai1. Inutile dire che la lunga interviste è stata totalmente surreale dove si sono alternati momenti intimi a riflessivi a momenti esilaranti di puro e vero show. Ad un certo punto durante la chiacchierata il ‘Baffo’ con la sua voce caratteristica con cui enfatizza l’asma, ha spaventato la conduttrice che ha temuto il peggio. La Bortone, infatti, avvicinandosi all’uomo, come si vede dalla foto in altro ha ammesso:

“Come le curi le corde vocali? Non sono spaventata però ho un po’ di paura.”

Oggi è un altro giorno, ospite crea il caos in studio: basiti conduttrice e ospiti

Le divertenti e folli performance di Roberto Da Crema, soprannominato il Baffo, hanno creato il caos in studio e lasciato basiti ma anche divertiti non solo la conduttrice Serena Bortone ma anche gli affetti stabili. E proprio gli ospiti fissi del programma Massimo Cannoletta, Romina Carrisi e Memo Remigi, capitanati da Jessica Morlacchi hanno chiesto all’uomo in favore, cioè di fare un appello ad Amadeus (nel suo stile) per salire sul palco del Festival di Sanremo con la loro band, i Memo’s Boy. Inutile dire che tutto ciò si è trasformato in un vero e proprio show, come dimostra il

video dell’appello ad Amadeus

Roberto Da Crema ospite nel talk di Rai1 confessa: “Il gioco era una malattia”

Durante la chiacchierata con Serena Bortone nel talk di Rai1 (tornato in onda dopo lo stop di ieri) non sono mancate anche delle riflessioni serie e sensate. Il re delle televendite, infatti, ha confessato di aver sofferto per anni del vizio del gioco e che ciò gli ha causato non pochi problemi facendolo sprofondare in un tunnel senza uscita: “Era come una malattia” aggiungendo di aver perso cifre importanti. Da Crema è uscito dal vizio del gioco grazie soprattutto alla figlia Valentina che lo ha spronato a credere in se stesso. I problemi, però, non sono finiti qui perché dopo è arrivato il carcere per una condanna per frode.