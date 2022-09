Oggi è un altro giorno, Serena Bortone spiazza: “Spaventata da Romina Power”

Serena Bortone svela un retroscena inedito su Romina Power: “Mi ha fatto prendere un colpo”

Lunedì 5 settembre Oggi è un altro giorno torna in onda e visti gli ottimi ascolti delle due precedenti edizioni che hanno avuto picchi del 20% di share la conduttrice può vantarsi di aver stravinto un ardua e difficile sfida. Ed adesso che è pronta a tornare ha concesso una lunga intervista al magazine Gente dove ha rivelato quali sono state le interviste che più le sono rimaste impresse, soprattutto alcune dichiarazioni spiazzanti che le ha confidato Romina Power, cioè che la madre aveva dato LSD, una potente droga, al re di Giordania:

“Mi è preso un colpo. L’aneddoto era pazzesco, erano gli anni ’60, l’epoca della sperimentazione delle droghe, la mamma di Romina che mette delle gocce di LDS nel tè del re… Alla fine ho voluto ricordare che le droghe sono nocive e non vanno usate.”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice non ha dubbi: “Ecco come riesco a far parlare la gente”

Nel talk di Rai1 in queste due edizioni non sono mancati momenti esilaranti e divertenti come personaggi politici intendi ad intonare i loro brani preferiti ed i personaggi noti che invece si raccontano, come per esempio nel caso di Romina Power, senza filtri e censure. E Serena Bortone, di recente segnata da una morte, durante l’intervista al settimanale, su quale sia il suo segreto per far aprire le persone e spingerle a confidarsi ha rivelato:

“Ascolto tanto senza pregiudizi. Se fai così la vita ti riserva un sacco di sorprese. Sono curiosa, è la mia natura. Ricevere le confidenze delle persone mi fa sentire importante e utile ai loro occhi.”

Serena Bortone rompe il silenzio sulla sua vita privata: “Se mi fidanzo lo saprete”

Spigliata, estroversa, chiacchierona e senza ‘ansia da palco’ sul lavoro, allo stesso tempo la conduttrice di Oggi è un altro giorno è riservatissima sulla sua vita privata. Alla soglia dei 52 anni, li compirà l’8 settembre, non ha figli né è mai stata sposata ed alla domanda se sia fidanzata prima ha risposto un po’ stizzita: “Non parlo della mia vita privata” e poi ha assicurato: “Tranquilli, se mi fidanzato, lo saprete. Lo dico prima a mia mamma e poi a voi”