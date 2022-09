Oggi è un altro giorno, accaduto l’inaspettato: sorpresa per Serena Bortone

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 8, 2022 , in Personaggi Tv

Serena Bortone senza parole per una sorpresa: cos’è accaduto nel programma di Rai1

Puntata molto particolare quella odierna, giovedì 8 settembre, di Oggi è un altro giorno, caratterizzata da un’inaspettata e divertente sorpresa alla conduttrice. Andando con ordine, oggi la Bortone ha compiuto gli anni e per festeggiarla tutti i suoi ‘affetti stabili’ ovvero gli ospiti fissi del programma, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Memo Remigi e Romina Carrisi hanno voluto farle dei regali. Il primo, molto gradito è stato la t-shirt dei ‘Memo’s boy’ mentre il secondo, spiegato nel dettaglio nel secondo paragrafo, ha dato il via ad una divertente gag che ha lasciato senza parole Serena che non riusciva più a trattenersi dalle risate.

Oggi è un altro giorno, la conduttrice sorpresa dai suoi ospiti: “Non ci posso credere”

La conduttrice di Rai1 è un’appassionata lettrice che spesso, soprattutto attraverso i suoi social ma anche nelle sue trasmissioni condivide con chi la segue libri e romanzi dei suoi autori preferiti tra i quali spicca lo scrittore francese Emmanuel Carrere. E oggi, in occasione del compleanno di Serena Bortone i suoi affetti stabili hanno deciso di sorprenderla. La conduttrice ha ammesso entusiasta:

“Ho capito che qui c’è qualcosa che non mi torna, non ci posso credere la sobrietà proprio c’è Emmanuel Carrere dentro? Se c’è lui va bene.”

In studio, infatti, è arrivato un enorme pacco regalo da cui è uscito un signore che tutti pensavano fosse il famoso scrittore ed invece, ovviamente, non era lui. Si trattava di un geometra, il cui padre era francese, omonimo dello scrittore ed il tutto è stato un errore di Jessica Morlacchi. La divertente gag si è conclusa con le risate incontenibili della conduttrice.

Partenza tiepida per il talk di Rai1: le novità non appassionano gli spettatori?

In occasione della conferenza stampa Serena Bortone ha lanciato una frecciata ai suoi predecessori sottolineando come, da anni, nessun programma è riuscito ad ottenere i suoi ascolti. Invece, però, questa nuova stagione ricca di novità che vanno dagli ospiti fissi alla sigla, dalla grafica a siparietti e gag più o meno divertenti non sta ottenendo grandi risultati. Nel dettaglio la prima puntata del talk di Rai1 ha ottenuto 1.348.000 spettatori (13.72%) numeri ben lontani della soap di Canale5, Un Vita e Terra Amara superiori al 20% di share. La puntata di ieri 7 settembre (dove una notizia ha scosso la conduttrice) ha avuto un leggero rialzo raggiungendo intrattiene 1.355.000 spettatori (14.2%)