Serena Bortone scossa a Oggi è un altro giorno: “Successa una cosa brutta”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice s’interrompe: “Successa una cosa molto brutta”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, mercoledì 7 settembre, Serena Bortone si è mostrata scossa e molto colpita da una vicenda di cronaca avvenuta in queste ore:

“Successa una cosa molto brutta, è successo un incendio molto brutto in un azienda di San Giuliano Milanese che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi.”

L’incendio gravissimo è avvenuto stamattina ed ancora in corso non sono chiare le esatte dinamiche dell’incidente ne l’entità di danni a persone o cose. La conduttrice, tuttavia, dopo aver dato la notizia ha aggiunto che tale evento, con le dovute proporzioni, ricorda l’incidente a Chernobyl.

Serena Bortone scossa dall’incendio a San Giuliano Milanese: “Purtroppo ci sono stati dei feriti”

Il tragico incidente che ha colpito un’azienda di smaltimento di rifiuti pericolosi ha colpito non poco la conduttrice di Oggi è un altro giorno che infatti, prima di salutare Natasha Stefanenko, si è interrotta per dare la notizia. La Bortone ha anche aggiunto un’altra brutta notizia, ovvero che purtroppo ci sono dei feriti gravi mentre i rischi ambientali sembrano contenuti:

“L’Ar.pa non rileva criticità ambientali, purtroppo ci sono stati feriti.”

Subito dopo la linea è stata ceduta all’inviato sul posto per gli ultimi aggiornamenti.

Oggi è un altro giorno puntata odierna: ospiti Alberto Radius e Natasha Stefanenko

Anche nella puntata di oggi del suo talk, Serena Bortone si è destreggiata tra politica, informazione ed attualità. Tuttavia, come sempre, non sono mancati anche argomenti più leggeri come le lunghe interviste concesse da Natasha Stefanenko e Alberto Radius. Quest’ultimo, storico chitarrista della Formula 3 ha ripercorso la sua lunga carriera al fianco a mostri sacri della musica italiana, infatti, ha lavorato con artisti del calibro di Lucio Battisti e Franco Battiato. I suoi retroscena hanno coinvolto ed emozionato la conduttrice che è rimasta letteralmente senza parole quando l’artista ha raccontato la morte dei genitori: “Mamma è morta quando aveva 51 anni al quarto tumore, bestiale, all’esofago. Non c’era più nessuno e c’ero solo io. Le ho dato l’ultimo bacio e l’ho sentita spirare. E lo stesso con mio padre.” Nel frattempo, Francesco Oppini ha risolto il mistero della sua assenza.