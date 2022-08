Vera Gemma, retroscena a sorpresa sul fidanzato Jeda: “Abbiamo sofferto…”

L’ex naufraga esce allo scoperto: “Io e Jeda abbiamo avuto una vita sofferta”

La storia d’amore tra Vera Gemma e Jeda a distanza di anni continua ad attirare la curiosità del pubblico. Spuntata davanti ai riflettori grazie alla partecipazione della figlia d’arte all’Isola dei famosi, sono in tantissimi ad essersi appassionati alla relazione dei due, sorprendente in particolare per via della differenza d’età tra i due (Vera è del 1970 mentre Jeda giovanissimo del 1998). Intervista dal settimanale Visto la figlia del compianto attore Giuliano Gemma ha parlato proprio della storia che la lega al ragazzo, forgiato da tanti avvenimenti che gli hanno complicato l’esistenza, come raccontato da Vera:

Io e Jeda abbiamo avuto una vita sofferta e tosta, anche se lui in maniera diversa. Ci accomuna una certa sofferenza interiore. Ma tra di noi c’è anche leggerezza, divertimento e tutto quello che cerco in un rapporto

ha svelato la showgirl.

Vera Gemma rivela l’amicizia con una nota vip: “Collaboriamo insieme da una vita”

Nella vita dell’ex naufraga c’è tanto spazio anche per l’amicizia e tra le persone che occupano un posto importante nel quotidiano di Vera c’è la grande artista Asia Argento. Intervistata dal settimanale Visto la figlia di Giuliano Gemma è andata alle origini del rapport con la collega, rivelando alcune curiosità: “Collaboriamo insieme da una vita io e Asia. Siamo amiche e sorelle praticamente, per cui quando qualcuna fa qualcosa coinvolge anche l’altra. Io ho scritto due libri e lei ha scritto in entrambi la prefazione” – ha ammesso la ex concorrente dell’Isola dei famosi al giornale – .

La figlia d’arte e la curiosità sul fidanzato: “Non viviamo insieme”

Vera Gemma, che sul gong finale dell’Isola ha preso di mira un naufrago molto apprezzato, parlando a Visto ha poi rivelato altre curiosità riguardo alla storia d’amore con il suo Jeda, tra i papabili concorrenti del GF Vip. I due nonostante un rapporto ormai pluriennale, non vivono insieme: “Lui abita a Milano, io a Roma. Non voglio vivere con nessuno. Tutti gli uomini che ho avuto sono accomunati dall’essere figli” – ha spiegato l’ex naufraga alla rivista spiazzando in qualche modo chi non conoscesse bene la storia con il fidanzato – .